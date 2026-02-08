８日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜・深夜１時１０分）では、有吉弘行がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第２弾、題して「ハチミツ二郎が行く！！ 電動車椅子さんぽｉｎ五反田」の前編が放送される。

同番組は日頃、ＭＣとして番組を仕切っている有吉弘行が“イチ解答者”となり、体を張った問題やプライベートを切り売りした禁断の問題に挑む面白クイズバラエティー。

今回は２０２５年１月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際、「ＢＳで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と語っていた二郎の希望を受け、同年３月にＢＳでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第１弾を放送したところ、大反響を巻き起こし、「ギャラクシー賞」２０２５年４月度の月間賞を受賞した企画の第２弾となる。

昨年９月の手術後、義足生活で奮闘する二郎が約１年ぶりに有吉と再会。ずっと気にかけていた有吉に「今は痛みもないし、体の数値もいい」「まだ仮なので、野性爆弾のくーちゃん（野性爆弾・くっきー！）にカッコイイのを作ってもらおうかな？」など、義足の実情や現在の暮らし、目標などを語るひと幕も…。

そんな二郎が「高校生のときに配達のバイトで回っていた」という思い出の地・五反田で有吉と行きたい３つのスポットを巡る。前回同様、手慣れた様子で電動車椅子を操作し「直感的なものなので、大丈夫です」という有吉も電動車椅子に乗り込み、付き添いを担当する関太（タイムマシーン３号）とともにいざ出発。果たして、今回はどんな散歩になるのか？

“目指せ！ＢＳレギュラー”を掲げる一行がまず向かったのは二郎が「高校生のときから行きたかった」という鶏肉専門店で、なんとそこは有吉も「オレも好き。よく買いに来る」という行列必至の人気店…。また、３人の街ブラ・グルメロケのＶＴＲはスタジオで見ているせいや（霜降り明星）やヒコロヒーが「ＢＳ感ある（笑）。いいねぇ！」と絶賛する仕上がりになっている。

次に３人が向かったのは「娘へのプレゼントを買いたい」という二郎の希望をかなえるショップ。店内をチェックしながら聞いた“入院中は知人のお宅に預かってもらっていた娘と再び一緒に暮らしている”という二郎の言葉に、有吉も思わず顔をほころばせる。さらに二郎が「有吉さんのお子さんへのプレゼントも買いたい」と言い始める場面も。愛する娘のためにプレゼントを選ぶ二郎と、一緒に悩む有吉の姿に思わずジーン。ほっこりさせられてしまう２人の姿と、２人に無茶ぶりされてアタフタする関のやりとりに注目が集まる。

続いて、二郎が「どうしても行きたい」と熱望するお店に向かおうとする３人に、ある人物が合流すると「オレが好きな女性芸人Ｎｏ．１だ！」と、二郎のテンションは一気に爆上がり。はたして二郎ベタ惚れのマドンナを交え、４人が向かうのは？

また、移動中に「ベビーカーを押していてもわかるけど、車椅子の方がもっとわかる。ここはすごく走りやすい道だね」と車椅子にも優しい道路事情に驚いていた有吉。それもそのはずで、五反田が位置する品川区は「すべての人にやさしいまちづくり推進計画」を掲げ、バリアフリー化を進めているという。そのほか、エレベーターの車椅子用ボタンの機能など、電動車椅子で散歩して初めて気が付く目線からの驚くバリアフリー情報も続々登場。大いに笑って、学びもありながら、ときにジーンとする「電動車椅子さんぽ」が展開される。