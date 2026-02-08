元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗さんが、五輪開催地のイタリア・コルティナを訪れた様子をアップした。

７日までに自身のインスタグラムを更新。英語で「北京から４年後、冬季オリンピックは北イタリアという特別な地で幕を開ける」とつづった。コルティナを位置情報にタグ付けし、現地で撮影した写真を披露。半袖にショートパンツで、どうやら夏のようだ。

佐藤さんは局アナ時代だった２０２２年の北京五輪を現地で取材。男子ジャンプ・ノーマルヒルの実況を担当し、小林陵侑選手の金メダル獲得を伝えた。その４年前の思い出ショットも投稿し、フォロワーからは「素敵な写真ばかりですね」の声が寄せられた。

佐藤さんは日テレ在職中は「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」「ＺＩＰ！」などのスポーツキャスターや、実況アナウンサーとして活躍。五輪競技やプロ野球、箱根駅伝の実況など、確かなリポート技術で同局のスポーツ中継を支えてきたが、２２年５月に家業を継ぐために退社した。現在は、スポーツ用品の輸入販売やスポーツ等に関するイベントの企画、運営を行う「日本用品株式会社」の代表を務めている。「ニッピン」のブランド名で知られる老舗アウトドアメーカーだ。

プライベートでは、後輩の石川みなみアナウンサーと結婚。石川アナは２３年９月に、ＭＣを務めていた「ゼロイチ」で結婚を生報告した。