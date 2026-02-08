「早く逃げて！」高さ80メートルの“巨大風車”柱がポッキリ折れて倒壊…下敷き寸前の車内はパニック　原因は不明　韓国

韓国の道路で、発電用の風車が倒れる瞬間がカメラに捉えられた。目撃者の車は、突然のできごとにパニック状態。当時、現場では強風を観測していたが、関連はわかっておらず、専門家が原因を調査している。

道路に倒壊してきた巨大風車

韓国で撮影されたのは、道路に横たわる巨大な残がいだ。

突然、発電用の風車が倒れてきたのだ。

車に乗っていた男女は目の前で倒れる風車に、「うわ！うわぁ！」「早く逃げて！」と声をあげ、パニック状態。事態の深刻さに男性はすぐ、「通報しよう！」。

迫り来る風車に“あわや下敷き”

目撃者の車は、あわや下敷きになるところだった。当時の状況について目撃者は、「写真を撮るために止まろうとしたら、突然音がして、倒れてきたんです」と語る。

風車は高さ約80ｍ。少し離れた別のカメラで見ると、柱の真ん中あたりが折れ曲がり、回転していたハネが壊れていく様子が確認できる。

韓国の気象庁によると、当時、風速約12ｍの強い風を観測していた。しかし、事故との関連はわかっていない。

電力会社は事故を受け、周辺にある同型の風力発電機23基の稼働を停止した。現在、専門家が事故原因を詳しく調査している。

（「イット！」 2月5日放送より）