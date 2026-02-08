ミラノ・コルティナオリンピックはスノーボード男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）と木俣椋真（ヤマゼン）がワンツーフィニッシュを決め、この種目に初メダルをもたらした。

日本選手団にとっても今大会初の「金」「銀」だ。（デジタル編集部）

２３〜２４年シーズンのワールドカップ（Ｗ杯）種目別王者の木村と、昨シーズンの世界選手権王者の木俣が激しい首位争いを繰り広げた。

１回目、予選３位通過の木村が前回北京大会「金」で予選４位通過の蘇翊鳴（中国）を上回る８９・００点を記録し首位に立った。

一方、安定感が光ったのが予選１０位通過の木俣だ。１回目の８６・２５点に続き、２回目も８５・２５点でまとめ、合計点で首位に躍り出た。木村は着地が乱れ１５・００点しか取れず、合計１０４・００点で４位に後退した。

ただ、木村は冷静だった。最終３回目、勢いよく飛び出し鮮やかに技を繰り出すと、「うまくかみ合わなかった」着地をきっちり修正、５回転半を決め切った。会心の滑りに両手を上げると、最後は一度しゃがみ込んでから喜びを爆発させた。全１２選手でこの日最高となる９０・５０点をたたき出し、１回目の８９・００点との合計で首位に浮上。最後に登場した木俣は「やったこともない技をやるしかなかった。でもダメでした」と得点を伸ばせず。金メダル争いに決着がついた。

木村は右足首のけがで苦しんだ昨シーズンを経て強くなって帰ってきた。「今年はかなりスノーボードに注いだ時間が長かったし、それに家族だったり、コーチとか周りの人たちが手厚いサポートをしてくださったので、本当にこのような結果でお返しすることが出来てうれしい」と話し、「有言実行」の金メダルを誇った。木俣も「上に日本人がいるというのは正直悔しいですけど、これ以上ない滑りが出来た。（木村）葵来もすんごいうまかったし、おめでとうございますという感じです」とたたえた。

観客にも日本勢のレベルの高さをアピールした今回の快挙。日本選手団を大いに勢いづけそうだ。