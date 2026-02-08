刑務官・篠原涼子×殺人犯・ジェシー、“脱獄劇”に急展開 『パンチドランク・ウーマン』次回予告公開
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第1話から4話までをまとめたダイジェスト映像と、第5話（22日放送）の予告映像が、公開された。
【場面写真】縛られ…冷たい目線を向ける“怜治”ジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
ダイジェスト映像は、刑務官であるこずえと“殺人犯”怜治が一緒に脱獄するシーンから始まることを紹介。氷川拘置所に怜治が移送されてきたことで前代未聞の脱獄劇が動き始める様子をまとめている。
こずえは怜治の父親・日下春臣（竹財輝之助）とはかつて恋愛関係にあり、春臣から裏切られたことがトラウマになっている。春臣の面影を残す怜治の顔を見て息をのむこずえ。こずえと春臣の大学の同級生だった佐伯が怜治の事件を担当することで“禁断の三角関係”に発展。ダイジェスト映像では、第1話から第4話の中で描かれた象徴的なシーンが紹介されている。
そして、氷川拘置所には、視聴者から“やばすぎる”と話題のカルト教団元教祖で死刑囚の鎧塚弘泰（河内大和）をはじめ、教団幹部や数名の信者が収容されている。元教祖を脱獄させる計画が水面下で進む中、物語はさらに衝撃の展開を迎える。
刑務官の海老原秀彦（小関裕太）が実は教団信者であり、拘置所内部の情報を流していた裏切り者だったことが発覚。見取り図や移送計画といった機密情報が外部に漏れていたことが明らかになり、拘置所の安全体制は根底から揺らいでいく。
さらに、こずえの上司である処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）が裏で権力者とつながっていることを匂わせる描写も描かれ、このダイジェスト映像では、登場人物たちの“裏の顔”が次々と浮かび上がっていく。
また、22日放送の第5話の60秒予告編映像も公開された。第5話では、脱獄を企てる怜治とカルト教団の元教祖、信者を乗せた護送車が裁判所へ向かって走りだし、前代未聞の脱獄劇が急展開を迎える。怜治が「俺は親父を殺してない」と告白した春臣殺害事件の謎や、怜治の過去、日下家の家族の闇も明かされていく。そして、陰謀渦巻く氷川拘置所からこずえと怜治が手を取り合って脱獄を目指すクライマックスへ向けて物語が一気に動き始める。
