女優でモデルの北川都喜子（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。

「少し前に、新しい命を迎えました」と第1子出産を報告。「出産後いろいろありましたが 今では母子ともに元気です」とつづった。

「たくさんの優しさと支えに心から感謝しています」としつつ「小さなぬくもりを抱きしめながら、ゆっくりとこの新しい時間を大切に過ごしています。これからもどうぞよろしくお願い致します」と日本語と英語で記した。

北川は大阪出身で、2007年にモデル活動を開始。2011年に2011年度三愛水着イメージガールに就任。日本を拠点に、香港、台湾、シンガポールでモデルとして活動しつつ、女優としてドラマ、舞台、CMなどで活躍。出演は「ファーストペンギン！」（日本テレビ）、「私の年下王子さま〜Winter Lovers〜」（Abema TV）、舞台「海街 diary」ほか。

23年に開設したYouTubeチャンネルではゲーム実況や観光地の紹介などを紹介している。24年には米国映画「One Night in Tokyo」でヒロインを演じ、話題に。プライベートでは24年に結婚した。