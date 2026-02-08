◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】５チームによる団体決勝がスタートした。予選（ショートプログラム、リズムダンス＝ＲＤ）でトップの米国に１点差の２位だった日本は、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が９８・５５点の５位。日本は３９点でトップの米国に５点差の２位で８日の最終日を迎える。

「うたまさ」はスピード感のある演技を披露。息の合ったツイズルなどで会場を盛り上げ、初の五輪を終えた。吉田は「みなさんがいい演技をしていて、少しでもそれに続きたいっていう気持ちでリンクインした。それが少しでもできたかな」と納得した表情を見せた。森田も「最初から最後まで楽しく滑れた。鍵山（優真）選手の演技にも後押しされた。よりよい雰囲気で臨むことができた。すごく楽しい時間だった」と振り返った。

初の金メダル獲得を目指す日本チーム。アイスダンスはＲＤが１０チーム中８位、ＦＤは５チームで最下位と思うように得点が伸ばせなかった。この結果を受けて吉田は「私たちが得点源になることはあまりできていない。次のオリンピックでは私たちが最前線に立って、アイスダンスが得点源になれるような演技を目指したい」と４年後の活躍を誓った。

団体のみの出場とはなったが、初の五輪を経験した２人。森田は「オリンピックは特別な舞台だと思っていたが、それ以上に楽しい舞台。温かい応援が自分たちの力になった。この手応えを忘れずに、次の大会に臨みたい」と今後を見据えた。