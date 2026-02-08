米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が7日（日本時間8日）、アスレチックスが通算583本塁打を誇るマーク・マグワイア氏（62）を育成部門の特別補佐として招聘したことについて解説している。

マグワイア氏は、キャリア最初の12年間をアスレチックスで過ごした。1987年に新人王を受賞し、通算12回のオールスター選出のうち9回を同球団在籍中に果たした。アスレチックスのユニホームを着て本塁打王に2度輝き、1988〜90年に3年連続でリーグ優勝（ペナント）と1度のワールドシリーズ制覇を成し遂げたチームの中核を担った。

球団最多の363本塁打はいまも不動で、2019年に球団殿堂入りしている。カージナルス時代も含めたメジャー通算では583本塁打、4度の本塁打王に輝いている。期待されるのは打撃に関する深い知識。マグワイア氏は2010〜18年にかけて9年間、MLB球団のスタッフを務めた。2011年のワールドシリーズ制覇時にはカージナルスの打撃コーチを務め、ドジャースでは打撃コーチ、パドレスではベンチコーチも経験している。

2018〜19年のオフに家族との時間を優先するため現場を離れたが、特別補佐という立場であれば、フルタイムのコーチ職ほどの拘束を受けずに球団に関わることができる。