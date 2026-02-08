1978年にヤクルトスワローズを初の日本一に導き、翌年シーズン途中にチームを去った広岡達朗。3年余りにわたる監督生活において、“冷酷な名将”はヤクルトに何を残したのか？当時のミスタースワローズ・若松勉、エース・松岡弘らが、厳格すぎた「広岡野球」への考えを明かす。※本稿は、ノンフィクションライターの長谷川晶一『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。

「厳しく基本を徹底すれば

チームは必ず強くなる」

1976年途中から監督代行となった広岡達朗は、1978年の日本一を置き土産として、1979年シーズン途中にチームを去った。3年余りにわたる監督生活において、広岡はスワローズに何を残したのか？

八重樫幸雄（編集部注／1969年入団の捕手）の答えは明快だった。

「それは、そのときに指導を受けた若手、中堅選手たちだと思います。角（富士夫）、渡辺（進）、杉浦（亨、現・享）、水谷（新太郎）、そして僕。

こうした選手たちが広岡さんの時代に育って、その後も長くチームを支え、現役引退後もコーチになってヤクルトに残ったわけですから。特に水谷なんかは、広岡さんにみっちり鍛えられました。彼にとっては、広岡さんとの出会いはとても大きかったと思いますね」

また、八重樫が考える「広岡野球とは何か？」、この答えも明確だった。

「広岡さんの言うように、“厳しく基本を徹底したら、チームは必ず強くなるんだ”ということを学びましたね。それは広岡さん自ら証明してくれました。

ただ、固定観念が強い部分があって、それを嫌う選手との衝突があった。“その点だけは、なんとかならなかったかなぁ……”という思いは、今でもありますね」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）