キワドすぎる… “最もグラマラスな韓国芸人”、胸元全開のふわふわドレス姿でサービスSHOT

韓国で“最もグラマラスな芸人”と呼ばれるメン・スンジが、大胆なドレス姿で魅了した。

去る2月6日、メン・スンジは自身のインスタグラムを更新。

【写真】メン・スンジの“メロン”のような胸部

キャプションには、水晶玉とキラキラの絵文字を綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真は、彼女が韓国最大級の総合施設、ソウルドラゴン・シティを訪れたときのものである。

写真のなかのメン・スンジは、淡い紫色のチュールドレスを着用している。ストラップレスドレスで美しいデコルテを見せた彼女は、愛らしい表情でポーズを取っている。

（写真＝メン・スンジInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎ」「女神降臨」「毎日最強ビジュ更新している」といった反応が寄せられていた。

なお、メン・スンジは2013年、MBC第20期公開採用芸人としてデビュー後、さまざまなバラエティ番組を通じて、人気を博した。最近は演劇女優に変身し、活動を続けている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になったことも。