「宮内庁担当記者」の意外な悩み…経験者が語る「皇室記者としてぶち当たった壁」

明仁上皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を軸に、平成以降の皇室の姿を描いた、大注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。

本書の著者・大木賢一氏は、2006年に宮内庁担当の記者になった。しかし、宮内庁担当になってまもなく、精神的な不調に陥ったという。

一般にはあまり知られない「宮内庁担当記者」という仕事について大木氏に聞いた。

宮内庁の庁舎に感じたこと

――大木さんは2006年に宮内庁担当になられましたが、当時、その仕事にどのような印象を持たれましたか。

大木：まず、宮内庁という場所そのものが、とても「暗い」ものだと感じられました。そもそも物理的に庁舎が暗いんですよ。照明が明るくないし、建物も古くて重厚だから、何か重苦しい。

外から見るとしーんとしていて、人がいるのかどうかもよくわからないのに、入るとちゃんと仕事をしているのもなんだか不思議な雰囲気でした。皇居の中にあるので、夜になると本当に真っ暗で、記者室の電灯を消して外に出ると、すり足で足元を確かめなければ階段を降りられないんです。

私はその直前まで大阪府警担当のキャップというのをしていて、部下が15人ぐらいいて、みんなを指揮して、事件の取材競争に明け暮れていました。知りたいことがいっぱいあったし、とても充実感がありました。だから宮内庁に来てからはギャップが大きくて、その落差に戸惑いましたね。

――警察取材と宮内庁取材では、何が決定的に違ったのでしょうか。

大木：警察取材でも「キャリア」と呼ばれる官僚のような人たちと付き合うことは必要ですが、私はそういう人よりも、捜査の現場にこだわる職人のような捜査官が大好きで、そういう比較的「近い立場」の人たちと、夜回り（夜に取材対象の自宅などを訪問すること）を通じて人間関係を築けるのが楽しかった。

しかし宮内庁の場合、取材対象の幹部の多くは、中央省庁の次官経験者などの超エリートです。若い記者から見れば非常に敷居が高く、会うためのアポ一つ取るのも大変だった記憶があります。要は「偉い人」と付き合うのに向いてないんですね。

雅子さまを追って

――宮内庁担当記者における「成功」や「勝利」は何ですか？

大木：一般的に言えば、皇族の結婚や妊娠、体調不良などの「兆候」を察知して他社に先んじることが「勝利」だと思います。要するに「冠婚葬祭」が一番大事です。そういう報道がメディアとしての評価を受けてきたのは事実ですから。後は、どこどこの国を訪問する方向だ、とかそんなことでしょうか。しかし、当時の私はそこにまったく価値を見出せませんでした。

そのころ求められたのは、適応障害の影響で公務に出てこられない雅子さまの「オフの予定」を探ることでした。宮内庁担当記者として、メディアに知らされない私的な動静を探るのは重要な仕事だとは理解しましたが、雅子さまの予定を察知したところで、「どこどこで食事をしました」などと報道するわけでもない。

ただ予定を把握して、レストランの周辺でうろうろと見張ることが仕事だと言われても、どうにも納得できませんでした。追い回される雅子さまの精神状態を考えると、自分が嫌になりました。

精神的不調の中で

――なるほど。それで精神的な不調を経験されたのでしょうか。

大木：そうです。

それまで大阪府警でやっていたようなやりがいのある仕事から離れてしまい、自分が何のためにここにいるのかわからない。そんな状況が何カ月か続き、眠れなくなって医者に行きました。鬱状態と言われました。身の回りのあらゆることが怖くて、ずっともやもやして、嫌な想念が頭から離れませんでした。その後いろいろあって、双極性障害と診断され、今でも薬をのんでいます。

少し突飛に感じられる方もいるかもしれませんが、当事私は、「ああ、自分は今、雅子さまと同じような状況にいるんだ」と感じたんです。

雅子さまの場合は外務省のキャリア官僚ですが、それまでの仕事で感じていた充実感や自分らしい自分を見失い、意義を感じにくい役割に押し込められた苦しみは、きっと今の自分と同じなんだろうと思いました。

「ご予定把握」など、会社員として求められる情報を得ることにはなんの意味も感じられなかった中で、私が記者として心底知りたいと思えたのは「雅子さまの心の中」だけでした。雅子さまがどのような経験をし、何を感じてきたのか、今どうしているのかを知りたいと強く思うようになりました。

モチベーションが消え入りそうだったあのころ、記者として「何かを知りたい」という気持ちをつなぎ留められたのは、雅子さまがいてくれたからだと思っています。

＊

【つづき】《上皇さま・美智子さまとマスコミの「独特な関係」…皇室記者が現場で感じた違和感》の記事では、大木氏に本書の執筆の経緯について聞いた。

＊

【つづき】上皇さま・美智子さまとマスコミの「独特な関係」…皇室記者が現場で感じた違和感