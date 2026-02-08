レブロンの数量限定リップ♡ぷくちゅる唇を叶える新バームマスク

毎日のリップケアを、もっと楽しく、もっとときめく時間に。レブロンの人気「グリマー」シリーズから、唇をうるおいで包み込みながら、ぷくっとツヤめく仕上がりを叶える新作リップが数量限定で登場します。バームとしてもマスクとしても使える2WAY仕様で、忙しい日常にもご褒美ナイトケアにも活躍。見た目もカラーも気分が上がる、甘い誘惑に包まれたリップケアをチェックしてみてください♡

バームにもマスクにもなる2WAY処方

『レブロン グリマー リップ トリート バーム＋マスク』は、日中はリップバーム、夜は集中ケアのリップマスクとして使える優秀アイテム。

バターのようにとろける質感で唇に密着し、うるおいをしっかりキープします。

塗るだけで唇表面をなめらかに整え、メイク前のリップ下地としても活躍。ぷくちゅるバターリップ*¹という名の通り、ひと塗りでツヤ感のある唇印象へ導きます。

LANEIGEの新作リップティントが登場♡音楽発想のジューシー発色

保湿成分たっぷりの贅沢リップケア

シアバター²、ホホババター³、植物由来スクワラン⁴、ペプチド⁵などの保湿成分を配合。乾燥しがちな唇をうるおいで満たし、ふっくらなめらかな質感に整えます。

ほのかな発色とツヤ感で、素の唇を美しく見せてくれるのも魅力。ケアしながら自然な血色感をプラスできるので、ナチュラルメイク派にもおすすめです。

気分で選べる全6色の甘いカラー

価格:各1,540円

カラーは全6色展開。無香料でリップ下地にも使える「001セントフリー」、甘く幸せな香りの「002マシュマロドリームス」、ジューシーな「003ピーチベリーニ」、癒し系の「004ラベンダーヴァニラ」、爽やかな「005ハイビスカススプリッツ」、まろやかな「006ヘーゼルナッツラテ」。

ポーチに収まりやすいサイズで、その日の気分やシーンに合わせて選べます。

発売日:2026年2月19日(木)数量限定

*¹比喩表現です。*²シア脂、*³ホホバ脂、*⁴スクワラン、*⁵パルミトイルトリペプチド-38(全て保湿成分)

甘くとろける唇ケアを毎日の習慣に

リップケアも気分が上がるアイテムを選びたい、そんな想いに寄り添う『レブロン グリマー リップ トリート バーム＋マスク』。

ケア力、使いやすさ、可愛さを兼ね備えた数量限定アイテムは、毎日使うたびにちょっとした幸せを運んでくれます。

デザート感覚で楽しめるご褒美リップで、うるツヤ唇をキープしてみてはいかがでしょうか♪