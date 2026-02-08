◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会2日目/現地7日)

アイスホッケー女子は7日までにそれぞれ第2戦が行われ、グループBの女子日本代表“スマイルジャパン”は3位につけています。

前日の初戦でフランスに勝利し白星スタートとなった日本(世界ランキング8位)は第2戦でドイツと対戦。開始44秒で先制されると、第1ピリオドで3失点、第2ピリオドでも2点を許し苦しい展開となります。

第2ピリオド0-5から16分45秒に三浦芽依選手、さらにその22秒後に輪島夢叶選手が得点を挙げ2-5と反撃しますが、2-5で敗れました。

B組のライバル、スウェーデン対開催国イタリアは6-1でスウェーデンが勝利し連勝でB組首位、イタリアは1勝1敗となりました。

第2戦が終わりB組はドイツと日本、イタリアが1勝1敗の勝ち点3で並び、日本は第3戦でイタリアと対戦します。

1次リーグは世界ランキング上位5チームがA組、下位の5チームがB組に入り、A組は全チームが準々決勝に進出。B組は上位3チームが準々決勝に進みます。

▽日本の日程〈予選リーグ〉第1戦 ○ 3-2フランス(世界ランク15位)第2戦 ● 2-5ドイツ(世界ランク9位)第3戦 vs イタリア(世界ランク18位)第4戦 vs スウェーデン(世界ランク7位)