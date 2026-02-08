長期休みに行きたいと思う「兵庫県の旅行先」ランキング！ 2位「姫路城」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「兵庫県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「やっぱり姫路城は外せないでしょう。世界遺産ですし、中に入ったことがないので行ってみたいです」（50代女性／兵庫県）、「姫路城の歴史をテレビで見てからとても興味があるので直接行っていろいろ見てみたいと思いました」（20代女性／長野県）、「動物園、美術館などの観光スポットが隣接していて長い時間楽しめるからです」（40代女性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「食べ歩きの規模感もよく、温泉が気持ちいいから」（20代女性／大阪府）、「温泉を巡り体をほぐしてから美味しいものを食べたいと思い選びました」（20代女性／三重県）、「有馬温泉で金泉 銀泉 両方を贅沢に楽しみたいです」（40代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：姫路城（75票）「姫路城」が2位にランクイン。日本初の世界文化遺産であり、白漆喰で塗り込められた優美な姿から「白鷺城」の愛称で親しまれています。現存する12天守の中でも最大の規模を誇り、400年以上前の姿を今に伝える貴重な遺構です。広大な城郭をじっくり巡ることができるため、長期休みを利用した歴史探訪に最適なスポットです。
1位：有馬温泉（83票）1位に輝いたのは、日本三古湯の1つとして知られる「有馬温泉」でした。豊臣秀吉も愛したという歴史ある温泉街で、赤褐色の「金泉」と無色透明な「銀泉」の2種類の泉質を楽しめます。レトロな雰囲気の坂道や商店街での食べ歩きも魅力。都市部からのアクセスもよく、日頃の疲れを癒やしたい大人から家族連れまで幅広く支持されています。
