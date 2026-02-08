「カフェ・ド・クリエ」初のオリジナルエコバッグ登場！ 折りたたんで持ち運べるアニマルデザイン2種
「カフェ・ド・クリエ」は、2月10日（火）から、初の「アニマルエコバッグ」を、全国の店舗とオンラインストアで発売する。
【写真】“リスザル”デザインもすてき！ 「アニマルエコバッグ」詳細
■表裏で異なるデザインが楽しめる
今回登場するのは、目を引くアニマルモチーフと鮮やかカラーが印象的な、ブランド初のオリジナルエコバッグ。表裏で異なるデザインの全2種類が展開される。
動物たちのおっとりとした表情を施した「スウィーティーカラー」は、表面がブランドカラーのイエローカラーを背景に愛らしい“おこじょ”のデザイン。裏面には、やさしいピンクを背景に、はちみつに夢中になる”くま”と周囲を飛び回る蜂が描かれている。
一方、明るく陽気なトーンの「サニーカラー」は、表面にこちらを見つめる“リスザル”、裏面にくちばしの鮮やかな色合いと落ち着いた表情のコントラストが魅力的な“トゥカーノ”をあしらっている。
いずれも機能性にもこだわり、A4サイズがすっきりおさまる大容量。収納に便利なファスナー付きで、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶことが可能だ。
