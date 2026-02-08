TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時38分に、大雪警報を八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】東京都・八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市などに発表 8日07:38時点

東京地方では、8日昼前まで大雪に警戒してください。伊豆諸島南部では、8日昼過ぎから9日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■八王子市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■立川市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■武蔵野市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■三鷹市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■府中市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■昭島市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■調布市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■町田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■小金井市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■小平市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■日野市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■東村山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■国分寺市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■国立市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■狛江市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■東大和市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■清瀬市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■東久留米市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■武蔵村山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■多摩市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■稲城市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■西東京市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm