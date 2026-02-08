ミラノ・コルティナオリンピックは７日（日本時間８日未明）、スキージャンプ女子ノーマルヒルが行われ、今季急成長したエース丸山希（北野建設）が銅メダルを獲得した。

今大会の日本勢第１号のメダル。高梨沙羅（クラレ）は１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。

２回目を飛び終えた丸山が、待っていた高梨、伊藤と抱き合った。目には涙も光っている。「スキージャンプを続けてきて良かったなって、すごく思います」。表彰台で首から銅メダルを下げ、幸せそうな笑みを浮かべた。

１回目に９７メートルを飛び、１位と１・２点差、４位とは３・８点差の３位。重圧のかかる２回目も冷静だった。「順位はそんなに気にしてなかった」と平常心で滑り出し、飛び出した瞬間に「行けるって感触があった」。着地後に拳を振り下ろす会心の１００メートルで、メダルをもぎ取った。

５、６日の公式練習で飛距離を伸ばせず、「メダルに届くか不安があった」という。この日の試技で、スタート台に座る位置を浅くした。「試合で思い切って変えられる。だから本番に強い」と金城ヘッドコーチ。大胆な修正を夢舞台の初戦でやってのけた。

大けがで北京五輪を逃した経験を乗り越え、五輪イヤーの今季に初勝利を含む６勝と飛躍した。「一つ一つトレーニングを積み重ねて、４年間頑張って良かった」。強靱（きょうじん）なメンタルに高い技術。丸山の強さが詰まった銅メダルだった。（福井浩介）