2日目を終えたフィギュアスケート団体で日本は米国に次ぐ2位につけた。男子SPでは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が1位。上位5チームに絞られたアイスダンス・フリーダンスでは、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が5位だった。

最終日のペアは“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子は坂本花織（シスメックス）、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）を起用。日本スケート連盟の竹内洋輔フィギュア強化部長が取材に応じ「我々が望むものが手に入れられるか、シングルが天王山になる」と強調。米国を5点差で追う展開となっており、ペアのリードを踏まえて坂本と佐藤が鍵となる。

りくりゅう、坂本は全日本選手権以降の面談でSP、フリーとも出場する意思を確認。初出場となる佐藤は今季GPファイナル3位。全日本選手権もフリーで鍵山を上回っての準優勝だった。竹内部長は「今の男子は非常に強い。今季の内容、成長度合いなどを勘案した上で決定した」と意図を説明した。

この日の鍵山の演技については「素晴らしい。自分も続かなければと、彼が一番プレッシャーかかっていたと思う。だからこそ喜びのパフォーマンスだったと思う」と話した。