¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê£²£¹¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¹ç·×£±£±£·¡¦£´ÅÀ¤Ç£±£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤Ç¤ÏÃË½÷ÄÌ¤¸¤ÆÎòÂåºÇÂ¿¤Î£¶£³¾¡¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡££²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Ï¸Ä¿Í£´°Ì¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤äÎÏ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæ¤À¤È»×¤¦¡£´õ¤Á¤ã¤ó¤Îº£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢º£¤Þ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤»ä¤Ï¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÞÎØ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤â¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò³èÎÏ¤Ë¤Þ¤¿¼¡¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È£´Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¼«Ê¬¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£±£°Æü¤Ë¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¡¢£±£µÆü¤Ë¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸½¾õÂÇÇË¤Ø¡Ö£²ËÜÌÜ¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼¡¤Ï¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£