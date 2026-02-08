¡ÚÂîµå½÷»Ò¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡¡À¤³¦3°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÄÄ¹¬Æ±¤ò·âÇË
¡þÂè35²ó ITTF-ATTU ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× 2026(4Æü¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï7Æü¤«¤é·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬ÆüËÜÀªÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÀï¤Ã¤¿Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍÕ°Ë×÷Áª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦3°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²áµî2¾¡2ÇÔ¤È¸ß³Ñ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤Ë4-1(11-7¡¢11-8¡¢11-13¡¢11-8¡¢11-9)¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂîµå¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹°ìÈÌ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÍ¥¾¡¡£»Ë¾å½é¤Î4´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿17ºÐ¤ÎÀª¤¤¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦2°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£È¿ÂÐ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤ÈÆ±4°Ì¤Î蒯ÒØÁª¼ê¤ÎÃæ¹ñÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀª¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¹¾²ÆÀ±Áª¼ê¤Î3Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È16¡£Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú7Æü ÆüËÜÀª·ë²Ì¡Û
¢¦·è¾¡T1²óÀï
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 1-3 ÄÄ熠(Ãæ¹ñ)
Ä¹粼ÈþÍ® 3-2 ÀÖ¹¾²ÆÀ±
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-0 ÍÕ°Ë×÷(ÂæÏÑ)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 2-3 ¥·¥ó ¥æ¥Ó¥ó(´Ú¹ñ)
Ä¹粼ÈþÍ® 1-4 蒯ÒØ
Ä¥ËÜÈþÏÂ 4-1 ÄÄ¹¬Æ±