エールディヴィジ 25/26の第22節 フォルトゥナ・シッタルトとスパルタの試合が、2月8日05:00にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのイボ・ピント（DF）のアシストからランス・デュイベスティン（MF）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

ここで前半が終了。1-0とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。クリストファー・ペテルソン（FW）からヤシン・オウキリ（MF）に交代した。

62分スパルタが同点に追いつく。トビアス・ローリッセン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

69分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ランス・デュイベスティン（MF）、イボ・ピント（DF）に代わりディミトリス・リムニオス（MF）、サイブ・ファンオッテル（DF）がピッチに入る。なお、イボ・ピント（DF）は負傷による交代とみられる。

78分、スパルタは同時に2人を交代。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）、アヨニ・サントス（MF）に代わりキャスパー・テルホ（FW）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）がピッチに入る。

86分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。カイ・シールハイス（FW）からポール・グラドン（FW）に交代した。

後半終了間際の90分フォルトゥナ・シッタルトが逆転。ネライショ・カサンウィリヨ（DF）のアシストからヤシン・オウキリ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

しかし、90+7分スパルタの三戸 舜介（MF）のアシストからキャスパー・テルホ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。

2026-02-08 07:11:25 更新