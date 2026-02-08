エールディヴィジ 25/26 第22節 フォルトゥナ・シッタルト vs スパルタ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第22節 フォルトゥナ・シッタルトとスパルタの試合が、2月8日05:00にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。
フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。
前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのイボ・ピント（DF）のアシストからランス・デュイベスティン（MF）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。
ここで前半が終了。1-0とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。
57分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。クリストファー・ペテルソン（FW）からヤシン・オウキリ（MF）に交代した。
62分スパルタが同点に追いつく。トビアス・ローリッセン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
69分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ランス・デュイベスティン（MF）、イボ・ピント（DF）に代わりディミトリス・リムニオス（MF）、サイブ・ファンオッテル（DF）がピッチに入る。なお、イボ・ピント（DF）は負傷による交代とみられる。
78分、スパルタは同時に2人を交代。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）、アヨニ・サントス（MF）に代わりキャスパー・テルホ（FW）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）がピッチに入る。
86分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。カイ・シールハイス（FW）からポール・グラドン（FW）に交代した。
後半終了間際の90分フォルトゥナ・シッタルトが逆転。ネライショ・カサンウィリヨ（DF）のアシストからヤシン・オウキリ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。
しかし、90+7分スパルタの三戸 舜介（MF）のアシストからキャスパー・テルホ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。
そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。
なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。
