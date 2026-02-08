◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 アイスダンス・フリースケーティング(大会2日目/現地7日)

予選で上位5位以内に入ったフィギュアスケートのチームジャパンは決勝に進出。決勝戦の1種目目、アイスダンスのフリーダンスが行われました。

この日は予選の最終種目となる男子ショートプログラムが行われ、日本の鍵山優真選手が圧巻の演技を披露。見事SP1位を獲得し、首位・アメリカに1ポイント差に迫る2位で決勝に進出しました。

そして決勝のアイスダンスに吉田唄菜選手、森田真沙也選手組の“うたまさペア”が登場。「不死鳥」の曲に乗り、息の合った演技でストレートラインリフトやローテーショナルリフトなどコンビネーションリフトを披露、最後は笑顔を見せ演技を終わらせました。

この結果、ライバルのアメリカペアは133.23点でトップとなり10ポイントを獲得。うたまさペアは98.55点で決勝5組中5位となり、6ポイント獲得となりました。日本はトップと5ポイント差の2位で翌日の団体戦最終日、ペアと女子・男子シングルフリースケーティングに挑みます。

▽大会2日目終了時順位（得点）1.（44）アメリカ2.（39）日本3.（37）イタリア4.（35）カナダ5.（32）ジョージア