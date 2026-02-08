「ながらで痩せる」が叶う！忙しい女性こそ実践したい２つの【簡単ダイエット習慣】
「時間がない」「続かない」がダイエットの最大の壁。でも最新トレンドは“日常に自然と溶け込む”ような【簡単ダイエット習慣】なんです。そこで今回は特別な時間や道具は不要、そして忙しい毎日でも無理なく続けられる効果的な２つの習慣を紹介します。
脂肪燃焼スイッチON！たった40秒の「冷水習慣」
朝のシャワーの最後に40秒間だけ冷水を浴びる習慣が、いま海外セレブの間で大ブーム。温かいシャワーの後に冷水を浴びると、体は急速に体温を上げようとして体内の熱産生が活性化します。この反応が代謝アップにつながるのです。
朝の準備時間にたった40秒プラスするだけで、その後数時間の代謝に良い影響を与えることができるでしょう。なお、冷水が苦手な方は首筋や上半身だけでもOK。血行促進による美肌効果も期待できるので、一石二鳥の習慣です。
24時間燃焼ボディへ！「ながらエクササイズ」を習慣に
「運動する時間がない」を解決する最新ワザは「ながらエクササイズ」。YouTubeを見ながら、通勤電車の中で、料理の合間になど、スキマ時間を活用するのがポイントです。
特におすすめは「足首まわし」と「お腹引き締め」。足首をぐるぐる回すだけでOK下半身の血流がアップし、むくみ解消にも効果的です。また、お腹を意識的に凹ませて30秒キープを１日の中で数回行うだけで腹筋と体幹を鍛えることができます。
これらの小さな動きは「非運動性熱産生（NEAT）」と呼ばれるエネルギー消費を高めます。研究によれば、この日常動作のエネルギー消費は、個人の総消費カロリーの15〜30％を占めるといわれています。つまり、意識的に小さな動きを増やすだけで、１日の消費カロリーを着実に増やせるのです。
いずれも特別な時間や道具を必要としない手軽さが魅力。少しだけ意識して続けることで、気づいたら「あれ、痩せた？」と言われる日が来るはずなので、日頃からちょっとした習慣をコツコツ積み重ねていきましょうね。