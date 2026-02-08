ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が7日（日本時間8日）に行われ、丸山希（北野建設）が今大会で日本勢1号となる銅メダルを獲得した。この快挙を、ともに戦った日本人選手2人が駆け寄って祝福した光景に、ファンの間で感動の声が広がっている。

みんなで喜びを分かち合った。

丸山は1本目で97メートルを飛んで3位につけると、2本目も100メートルのジャンプ。その後、掲示板にメダル確定を示す結果が表示されると満面の笑顔を見せ、そこに高梨沙羅（クラレ）、伊藤有希（土屋ホーム）の2人が駆け寄りハグ。まるで自分のことのように喜んだ。

この光景を捉えた1枚を、Viessmann FISスキージャンプ ワールドカップ公式Xが投稿。「オリンピックでメダルを獲得したと気づいたとき……ノゾミ・マルヤマと日本チームにとって、なんて素晴らしい瞬間なんだ」と記した。

X上の日本人ファンも「こんな美しい写真があるか」「有希さんが笑顔で迎えてくれるのには、いつもじぃんと来ちゃうし、心から祝福してる自然な笑顔で迎えてくれる沙羅さんを見るのが、何よりうれしい」と反応するなど、日本勢3人のハグに感動の声が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）