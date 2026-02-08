ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は7日、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、あわや大怪我というアクシデントが発生。海外メディアは「恐怖の瞬間」と伝えている。

転倒が相次いだ女子スロープスタイル予選。なかでも、まさかの瞬間に見舞われたのはサラ・ヘフリン（スイス）だ。

ジャンプで飛び出した際に左足の板が外れた。数メートル高く舞い上がり、そのまま回転しながら着地しようとしたものの、板のない左足が滑らず、地面に打ちつけられるようにして激しく転倒。10メートルほど滑るようにして止まった。

すぐさまスタッフが駆け付け、無事をアピールしたものの、一歩間違えば大怪我につながりかねないアクシデント。

オーストリアメディア「ホイテ」は「サラ・ヘフリンに恐怖の瞬間 スイス選手のスキー板が突然外れる」と板が外れた状態で宙を舞う写真を掲載。決定的瞬間のリアリティーをまざまざと伝えていた。

ヘフリンは2本目に54.50点で13位。上位12人が進める決勝からわずかに届かず、予選敗退となった。



