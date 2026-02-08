＜佐々木希が誕生日＞アラフォーと思えない!? 2児の母の美しすぎるインスタで1年振り返る
本日2月8日は、佐々木希の38歳の誕生日。昨年はドラマ3本、映画2本に出演するなど女優としても大活躍だった佐々木。アラフォーといえる年齢に突入しても、その美しさには磨きがかかるばかりだ。今回は、37歳の佐々木がインスタグラムに投降した美しすぎる姿を紹介していこう！
【写真】アラフォー突入・佐々木希、美しすぎるインスタ投稿をイッキ見！（18枚）
■高級クラブのママ姿が艶っぽい！
昨年3月には、佐々木が出演した映画『お嬢と番犬くん』が公開された。本作で佐々木は、啓弥（ジェシー）と何やら関係がありそうな瀬名垣組ご用達の会員制クラブのママ・関谷香織を演じた。高級クラブらしい和装の佐々木が、階段の前で笑顔を見せている。
コメント欄には「綺麗すぎ」「和服美女」「素敵です」「着物色気あっていい」といった声が寄せられている。
■短パンから美脚あらわ スポーティなユニフォーム姿
昨年4月期には、橋本環奈の主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）に鷹央の姉・天久真鶴役として出演していた佐々木。第8話では、真鶴が所属するチームも参戦した病院対抗ソフトボール大会が描かれた。
佐々木は同話放送前にはオフショットを公開し、「一休入魂」の横断幕の前で、短パン、キャップのユニフォーム姿で笑顔を見せている。なお、佐々木はクランクアップ時も橋本、畑芽育と笑顔を浮かべるユニフォーム姿の3ショットを公開していた。
■浴衣姿もかわいい！
暑かった昨年7月には、涼しげな浴衣姿を公開した佐々木。「先日のチルシルでは素敵な浴衣を着させていただきました」とつづり、自身がレギュラー出演中の子ども向けニュース番組『週刊情報チャージ！ チルシル』（Eテレ）のオフショットを公開した。
ピンク地に紫の模様が咲き誇った佐々木の浴衣姿には、コメント欄に「最高」「浴衣姿お似合いですよ」「良く似合ってて凄く可愛い〜」といった声が寄せられた。
同郷の演歌スターと“秋田美人”2ショット
■“秋田美人”2ショットがまぶしい！
夏真っ只中だった昨年8月には、「秋田の大先輩、大好きな藤あや子さんが美味しいお寿司に連れて行ってくださいました」と報告し、同郷の演歌歌手スター、藤あや子との2ショットを公開した。「うちの子供達とも遊んでくださったり、あや子さんの飼っているマルオレちゃんのグッズを沢山くださいました」と、藤に感謝を伝えている。
そんな佐々木は、藤との2ショットを公開。新旧“秋田美人”の2ショットには「秋田は本当にべっぴんさん多いね」「お二人めちゃくちゃ美人だ」「素敵なお二人」「秋田繋がり素晴らしい」といった反響が寄せられていた。
■黒髪姿に「透明感すごい」「女神降臨」の声
秋だった昨年10月には、「少し前に、新たな作品のため、髪が暗くなりまして。ようやく黒髪の自分に慣れてきた しばらくはこの髪色でいきます」とコメント。カップを手に自然な笑顔を見せるショットを公開した。
ナチュラルな雰囲気と透明感あふれる美しさに、ファンからは「黒髪もお似合いです」「黒髪だと透明感すごい」「女神降臨」「世界一可愛い」といったコメントが相次いでいる。
■もこもこマフラー姿がかわいい
冬本番を迎えた昨年12月には、もこもこした暖かそうなマフラーをまいた姿を公開した佐々木。こちらは有名ブランド「ルイ・ヴィトン」から贈呈されたものだそうで、「とても暖かくて、肌触りもすごく気持ちいい」と満足げにつづっている。
暖かそうなセーターにマフラーをまいた佐々木の冬コーデ姿には、「かわいい」といったたくさんの反響が寄せられている。
引用：「佐々木希」インスタグラム（@nozomisasaki_official）
