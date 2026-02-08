木村拓哉主演、映画『教場』前編が地上波初放送へ！ 「Reunion／Requiem」場面写真16点一挙解禁
木村拓哉が主演を務める「教場」シリーズの映画『教場 Reunion／Requiem』より、前編となる「Reunion」が2月14日20時よりフジテレビ土曜プレミアム枠にて放送されることが決定。併せて、「Reunion／Requiem」の場面写真が一挙解禁された。
【写真】木村拓哉、綱啓永 齊藤京子ら、映画『教場 Reunion／Requiem』場面写真ギャラリー
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され大きな話題となった。
白髪まじりの髪型で右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、適性がないと感じた者には容赦なく退校届を突き付けて無慈悲に決断を迫るという厳しい風間の姿は従来の木村のイメージを大きく覆しつつも、熱狂的な「教場」ファンを生み出し、次々と映像化。2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場０−』が放送されるなど、大人気シリーズに。
そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、「教場」シリーズの集大成となるプロジェクトが始動。主演・木村拓哉×監督・中江功×脚本・君塚良一のゴールデントリオが再集結し、シリーズ初となる映画を制作。一つの物語を配信と劇場で前後編としてつなぐ。
さらには第205期生として綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、猪狩蒼弥、佐藤勝利、中村蒼が出演。風間教場卒業生＆風間道場門下生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、味方良介、濱田岳、福原遥、目黒連、赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太に加え、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”役・柳沢を演じた坂口憲二も出演する。
2月3日には木村拓哉に加え、第205期生の生徒が11名集合した完成披露試写会を実施。このイベントの様子が、本日より東宝公式Youtubeチャンネルにて配信される。
1月1日からNetflixにて配信が始まった前編「Reunion」（Netflixにて独占配信中）は、12月29日〜1月4日までの日本におけるNetflix週間TOP10（映画）で1位を獲得。その後も常に上位をキープするなど大きな話題となっている。そんな「Reunion」が、後編「Requiem」公開直前の2月14日に、地上波にて初放送される。
さらに、「Reunion」「Requiem」の場面写真16点を解禁。退校届を突き付ける風間、記録係としてカメラを構える門田（綱）、ある事件に巻き込まれることとなる星谷（齊藤）ら、第205期生達の写真も到着した。
映画『教場 Reunion』は、フジテレビ系にて2月14日20時放送。映画『教場 Requiem』は、2月20日公開。
