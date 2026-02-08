県陸上界に偉大なジャンパーがいる。男子走り高跳びで、現存最古となる県高校記録を持っているのが小野晃司さん（５９）だ。１９８４年にマークした２メートル２０は東海高校記録でもあり、今でも日本高校歴代７位タイを維持している。浜松を中心にホテル業などを展開するサゴーエンタプライズの代表取締役社長としての顔を持つレジェンドの夢は、マスターズ陸上６０歳以上の部で１メートル６７の日本記録更新。大学卒業後、一度は離れた陸上でビッグジャンプを狙っている。

長年、走り高跳びの県高校記録を保持するジャンパーが再び、走り出した。大学卒業して一度は、陸上界を離れていた小野さんが６０歳を前にして競技を再開。「マスターズの日本記録を作って、もう１回、日本一になりたい」。１１月に還暦を迎える年男が、６０歳以上の日本記録（１メートル６７）超えを目標に掲げている。

かつては、五輪候補だった。小学校時代に浜松市内の大会で優勝。本格的に陸上を始めた静岡大付属浜松中時代には全国選手権大会で日本一に輝いた。浜松北高２、３年の全国高校総体は連続２位に終わったが、筑波大２年ではインカレＶを飾り、アジア選手権の日本代表にも選出された。将来有望選手が、大学卒業して競技を離れた。会社を経営する父と「陸上は大学まで」が約束だった。

渡米して経営学を勉強。２００４年に父の会社を継いで社長に就任してからは懸命に働いた。陸上は頭から消えた。ただ、会社務めて間もないころ、「もし、定年したらまた陸上やっていいかな」と、小野さんがつぶやいた言葉を、父は忘れていなかった。

２年前だった。「また陸上をやらなくていいのか」―。今は亡き父から、かけられた言葉がきっかけだった。「言われるまで忘れていた。陸上を諦めさせた、という後ろめたさもあったのかな。その言葉でまた、跳びたい、という思いが芽生えた」。２年かけて９０キロあった体重を７０キロまで減量。ジムに通って一から体を鍛えた。６０歳になるまでに、あと５キロは落とすのが当面のノルマだ。

県陸上協会はこのほど静岡所属選手をたたえるため、県記録、県高校記録などを持つ選手に「県記録章」を授与した。その中で、最古の記録が男子の走り高跳びで、小野さんが１９８４年１１月３日の中日カーニバルで作った２メートル２０だ。現在も日本高校歴代７位タイの記録となっている。

「大会パンフレットにまだ名前が残っている。静岡の高跳びをやる高校生が、僕の記録を目標に４０年以上やってきたって考えると、すごく感慨深い」。

マスターズ挑戦以外に、もう一つやりたいことがある。今の中学生世代は学校の部活動がなくなるなどスポーツ環境が一変。陸上もクラブ化され、やりたくてもやれない子供が出てくる可能性を危惧している。

「一企業人として、子供たちのためにクラブのスポンサーになることも考えている。自分自身が（マスターズ陸上で）日本一になって“広告塔”になれればいいなあ」

経営者でもあり、レジェンドジャンパーでもある小野さんが、昭和、平成、令和の時代を経て、陸上界に一役買う。（塩沢 武士）

◆小野 晃司（おの・こうじ） １９６６年１１月１６日、浜松市生まれ。５９歳。静岡大付属浜松中から浜松北を経て、筑波大に進学。小６の時に、浜松市陸上競技会で１メートル５０を跳んで優勝。中３時に全日本中学選手権でＶ。高２、３年で全国高校総体はいずれも２位だった。大学２年でインカレ優勝。同３年時に日本選手権２位に入った。この年アジア選手権に出場。自己ベスト２メートル２３。１８０センチ、７０キロ。家族は夫人と一男一女。サゴーエンタプライズ代表取締役社長。