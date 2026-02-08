女優・井桁弘恵が7日、自身のインスタグラムを更新。ケーキの写真とともに、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】登場人物も再現！スゴすぎるケーキ 愛されてるのが伝わってくる

「幸せな誕生日でした。 29歳。」と記した井桁は2月3日生まれ。大きなイチゴと「2」「9」のロウソクがのったバースデーケーキを手にして、右目に「HAPPY」、左目に「BIRTHDAY」と施されたサングラス姿でポーズをとったショットをアップした。



ケーキには映画「教場 Requiem」の文字が入ったものも。誕生日当日、井桁は都内で行われたカーペットアライバルにノースリーブの紺色ドレスで出席している。また、MCを務める日本テレビ「おしゃれクリップ」の文字が入った２段のケーキのほか、ハートマークの中央に井桁の写真を添えたイチゴをふんだんに使った長方形のものもあり、どれも目移りするほど豪華だ。



「丁寧に、感謝を忘れずに 毎日健やかに過ごしたいです♡」と気持ちを新たにした井桁に、フォロワーからは「おめでとう」の声はもちろん、「どのケーキも素敵ですね」「こちらも幸せな気分に」「めちゃめちゃ最高に可愛いですね」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）