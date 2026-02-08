アントワーヌ・グリーズマンが見せたゴールパフォーマンス

スペイン1部アトレティコ・マドリードは2月5日、スペイン国王杯（コパ・デル・レイ）準々決勝レアル・ベティス戦で5-0の勝利を挙げた。

この試合で4得点目を奪った元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンがゴール後に見せたセレブレーションに多くの注目が集まっている。

試合は後半17分、ナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンのパスを受けたグリーズマンは左足でゴール右隅を射抜いた。ゴール後に右手で拳を作り、ピッチに突き刺すようなパフォーマンスで自身のゴールを祝った。

このゴールパフォーマンスは、人気少年漫画「ONE PIECE」の主人公モンキー・D・ルフィが自身をパワーアップ技のギアセカンドのポーズを模したもの。日本の人気アニメが欧州サッカー界でも注目を集めた。

このゴールセレブレーションには、「ギア2！」「麦わらの一味入り確定じゃん」「パフォーマンス最高すぎる」「絵になる漢！」「らしさ全開」「ワンピースは世界共通」となど多くのコメントが寄せられ、多くファンが沸いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）