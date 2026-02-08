〈電気ショックによる衰弱死、愛人に死体処理を強要、さらに…《北九州監禁殺人事件》犯人男の“邪悪さ”を決定づけた『最初の殺人』（平成9年の凶悪事件）〉から続く

義母と義妹への強制わいせつ、虚偽の告白で家族を犯罪に巻き込み、通電で支配する――。《北九州監禁殺人事件》で犯人の男は、金と罪悪感、そして家族関係そのものを利用し、人々を逃げ場のない地獄へと追い込んだ。なぜ彼の洗脳は、ここまで完全に機能してしまったのか。その異常な支配の内側を、文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全4回の3回目／続きを読む）

【ー衝撃画像ー】「ここまで痩せるのか…」子ども用オムツが履けるほどガリガリになった『7人の被害者たち』【ー閲覧注意ー】



内縁の妻であった緒方純子受刑者（1983年撮影／写真提供：小野一光）

◆◆◆

衝撃のマインドコントロール手法

Bさんが死亡すると、松永は緒方の母親に仕送りをさせ生活していた。が、その金額が1500万円を超えたところで限界に達する。それでも、執拗に金を要求され虐待を受けていた緒方は1997年4月に突如、行方をくらます。自分で働き送金しようと、由布院温泉（大分県）のスナックに勤めることにしたのだ。

しかし、行き先を告げぬまま逃亡した緒方に松永は怒り狂い、彼女の両親に娘が殺人に関与していることを告げると同時に、家族から殺人犯が出ることの世間体の悪さを説き、緒方の父親（死亡時61歳）と母親（同58歳）、妹（同33歳）を北九州市内のマンションに呼び出す。

そこで、自身の死亡を偽り、緒方をおびき寄せることへの協力を強要。ほどなく、子供のことが心配で電話をかけてきた緒方に松永が自殺したと嘘をつかせ、驚いた彼女が葬儀に駆けつけたところで、松永に命令されていた家族が緒方を取り押さえた。

松永は殺人犯である緒方を匿うという名目で家族に毎月多額の金銭を要求、それが目標額に達しなかった場合は、彼らに容赦なく通電の罰を与えた。こうして、身内が殺人に加担した後ろめたさを持っていた家族は数千万円を奪われ、否応無しに松永の支配下に置かれる。

義母、義妹と強引に肉体関係を結び…

一方、松永は緒方の妹の夫（同38歳）が元警察官だったこともあり、彼には当初一定の距離を置いていた。

が、ほどなく「あなたの妻は隠れて浮気している。俺はあなたの味方だ」と嘘をつき、疑心暗鬼にさせたうえで、夫の警戒心を解く。すっかり信頼させたところで夫から家族への不満を聞き出し、両親と妻に暴力を振るうよう指示。

同時に、Bさんの遺体解体現場である風呂場のタイルの張替え作業を行わせ、元警察官の立場にありながら殺害の証拠隠滅に加担したと責め立て、彼をも支配下に置くことに成功する。

さらには、緒方の母親、妹と強引に肉体関係を結び、そのことを家族に公表して夫婦・親子間を分断させた。

やがて、妹夫婦の娘（同10歳）と息子（同5歳）を人質代わりにマンションに呼び寄せ、緒方、A子さんを含む9人での共同生活を開始。松永は彼らに序列を与え、序列が下の者は上の者に通電などの罰が施されるよう定めたため、全員が上の地位を得ようと死にもの狂いとなる。

松永のことを批判した者への密告も頻繁に行われ、家族は互いに疑心暗鬼に。もっとも、ほどなく松永が室内に盗聴器を設置したことをほのめかしたため、彼のことを悪く言う者は誰もいなくなったそうだ。

大便は1日1回、逆らえば…

松永の支配は徹底していた。真冬でも半袖の服を着用させ、部屋を移動する際には匍匐前進を強要。

小便はペットボトルや浴室で行わせ、大便は1日1回と制限、食事の際には蹲踞の姿勢を崩さないことを命じた。それに逆らえば、家族間での通電の虐待が待っていたことから、家族はまさに松永の奴隷そのものだった。

〈“子ども用おむつ”が履けるほどガリガリに…拷問と洗脳によって7人殺害《北九州監禁殺人事件》犯人夫婦の“その後の人生”【唯一の生存者はその後…】（平成9年の凶悪事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））