〈だから「家族同士の殺し合い」は起きた…妻の母を強制ワイセツしただけじゃない《北九州監禁殺人事件》犯人男の“あまりに残忍な洗脳手法”（平成9年の凶悪事件）〉から続く

拷問と洗脳が加速した末、家族は互いに殺し合わされ、7人が命を落とした《北九州監禁殺人事件》。事件はどのように終結し、首謀者と共犯者はどう裁かれたのか？ 唯一の生存者は、その後どんな人生を歩んだのか？ 文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）よりお届けする。（全4回の4回目／続きを読む）

【ー衝撃画像ー】「ここまで痩せるのか…」子ども用オムツが履けるほどガリガリになった『7人の被害者たち』【ー閲覧注意ー】



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

加速する「殺人の歯車」

そんな地獄のような暮らしが半年ほど経過した1997年12月、緒方の父親が通電を受けている最中に死亡する。遺体は緒方と母親、妹夫婦、彼らの娘の5人で処理した。

翌1998年1月には、松永が母親に通電を続けたところ、精神に変調をきたして奇声を上げるように。そこで、松永に指示されて妹が母親の足を押さえつけ、妹の夫が電気コードで首を絞めて殺害。

緒方と妹夫婦、その娘の4人が遺体を解体した。続けて2月には妹の様子がおかしくなり、彼女の娘が足を押さえ、夫が電気コードで首を絞めて殺害。4月になると妹の夫が食事制限のうえ、通電を繰り返されて衰弱。松永が眠気覚まし剤とビールを飲ませ死に至らしめた。殺人の歯車は止まらない。

松永は、大人になったら復讐されるかもしれないと、妹の息子の殺害を指示。

2歳児用おむつが履けるほどガリガリに

緒方と妹の娘が電気コードで絞殺し、A子さんが足を押さえていた。その後は妹の娘への虐待が加速し、彼女が2歳児用おむつが履けるほどやせ細ると、松永は家族のところに行こうと説得。

6月、彼女は自ら弟が殺害された場所に横たわり目を閉じたという。その首に緒方とA子さんが電気コードで絞めて殺害。こうして緒方一家の6人が完全にこの世から消えてしまった。

悪夢の終わり

悪夢の終わりは2002年の冬。同年1月30日、最初に殺害されたBさんの娘で当時17歳になっていたA子さんが隙をつきマンションを脱出、北九州市内の祖父母の家に逃げ込んだ。

が、そのことを知った松永は祖父母宅を訪ね、A子さんがシンナーを吸ったり、金を盗んだりと非行に走っていると説明、強引に彼女を取り戻す。連れ去られる前、彼女は「おじさんの話は全部嘘、迎えに来て」とメッセージを残すも、その願いが叶えられることはなく、マンションに戻ると緒方から首を絞められたり、通電を受けたりするなど激しい拷問を受ける。

このとき、A子さんは自分の血を用いて「今後二度と逃げ出さない」と誓約書を書かせられ、さらにはラジオペンチを使って自分で右足の親指の爪を5分以内に剥がすという罰を与えられたそうだ。

事件の全容が明らかに

それでも彼女は精神が崩壊しないよう懸命に心を保ち、同年3月6日、一瞬のすきを狙い再び祖父母宅へ逃亡。

事情を知った祖父母が警察に通報したことで、翌日7日、松永と緒方は逮捕される。警察は当初、A子さんが彼らに監禁され暴行を受けたものとして調査を進めていたが、彼女の供述により父親が殺害されたことが発覚。

しばらく黙秘していた緒方が自供を始めたことで事件の全容が明らかになっていく。

殺人、傷害致死、監禁致傷、詐欺、強盗の罪で起訴された松永と緒方の裁判は、2002年6月から福岡地裁小倉支部で始まった。

「善悪のたがが外れた首謀者」

遺体など有力な証拠は皆無だったが、検察はA子さんや緒方の供述に真実性があるとして、松永を「善悪のたがが外れた首謀者」、緒方を「愚直な実行者」と位置づけ、一連の事件は被害者に虐待や生活制限を加えて支配し、金づるとしての利用価値がなくなると口封じのため殺害を繰り返した計画的犯行と指摘。

「被害者に家族の殺害、死体処理を手伝わせた挙げ句に殺害するという鬼畜の所業」と指弾した。緒方が「松永の指示がなければ殺さなかった」と供述している点については「2人は車の両輪のような関係。松永の指示に忠実でなければ、これほどの大量殺人を遂行し得たかは疑問。刑事責任は松永に劣らず重い」として、共同正犯の成立を主張した。

対して緒方は自身の父と、A子さんの父（Bさん）については傷害致死罪の適用を主張したが、その他については起訴事実を大筋で認めており、改めて一連の犯行は松永の主導と主張。

事件の全容解明に貢献したとして情状面から死刑回避を求めた。一方、松永は緒方の父については一部関与を認めたうえで傷害致死罪を主張。Bさんに関しては「浴室で転んで頭を打った事故死」。緒方家の他の5人は「家庭内の不和などが原因で、一家で殺害し合った」として無罪を訴えた。

懲役は…

2005年9月28日の判決公判で、裁判長はBさんについて「疎ましくなったため、松永が主導して緒方と黙示的に通じ合い、連日の暴行、虐待で死亡させた」と判断。緒方一家殺害については「生き地獄のように過酷で、松永は支配しただけでなく、家族を疑心暗鬼、相互不信に陥らせ、孤立させた」と述べたうえで、松永が事件の首謀者、緒方は「松永の意図をいち早く察知し、積極的かつ主体的に動いた」と認定し、2人に死刑を宣告した。

その後、死刑を宣告された2人は…

しかし、2007年9月26日の控訴審判決で、福岡高裁は緒方が松永の暴力によりDV被害者特有の心理状態に陥っていた可能性があるとして、無期懲役に減刑。松永の死刑は一審判決を支持し、その後、2011年12月12日の最高裁で両被告の刑が確定した。

2025年9月現在、松永死刑囚の刑は執行されておらず、福岡拘置所に収監中。緒方受刑囚は佐賀県の麓刑務所で服役中の身にある。

唯一の生存者はその後…

ちなみに、監禁されていた被害者で唯一の生存者であるA子さんは事件後、児童養護施設に送られ、そこで出会った男性と県外で結婚し子供を2人授かったと伝えられている。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））