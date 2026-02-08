TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時19分に、大雪警報を水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】茨城県・水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市などに発表 8日07:19時点

茨城県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■水戸市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■土浦市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■古河市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■石岡市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■結城市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■龍ケ崎市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■下妻市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■常総市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■笠間市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■取手市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■牛久市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■つくば市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■鹿嶋市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■潮来市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■守谷市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■筑西市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■坂東市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■稲敷市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■かすみがうら市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■桜川市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■神栖市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■行方市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■鉾田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■つくばみらい市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■小美玉市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■茨城町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■大洗町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■城里町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■美浦村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■阿見町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■河内町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■八千代町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■五霞町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■境町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■利根町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm