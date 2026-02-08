【大雪警報】茨城県・水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市などに発表 8日07:19時点
気象台は、午前7時19分に、大雪警報を水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町に発表しました。
茨城県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■水戸市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■土浦市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■古河市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■石岡市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■結城市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■龍ケ崎市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■下妻市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■常総市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■笠間市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■取手市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■牛久市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■つくば市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■鹿嶋市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■潮来市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■守谷市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■筑西市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■坂東市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■稲敷市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■かすみがうら市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■桜川市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■神栖市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■行方市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■鉾田市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■つくばみらい市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■小美玉市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■茨城町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大洗町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■城里町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■美浦村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■阿見町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■河内町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■八千代町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■五霞町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■境町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■利根町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm