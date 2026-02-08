超人気放送作家兼お笑い芸人、日産“人気ミニバン”納車を報告「気分転換で黒に買い替えです」
お笑いコンビ・どきどきキャンプのメンバーで、放送作家としても『オードリーのオールナイトニッポン』『春日ロケーション』『DayDay.』など、多数の番組を手掛けている佐藤満春（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。新たな“愛車”が納車されたことを報告した。
【写真】洗練されたデザインがカッコイイ…サトミツが購入した日産『セレナ』
佐藤は、雪の降る中、旧愛車と新愛車の間に立った3ショットを公開。「雪が降る中、無事に納車日を迎えました」「左の白が旧佐藤車 右の黒が新佐藤車です」と報告した。
納車された車は、日産の人気ミニバン『セレナ』。「3年前にフルモデルチェンジした時に買ったセレナがこの度、マイナーチェンジしたということで白セレナから黒セレナへ！！気分転換で黒に買い替えです」と説明した。
続けて「せっかくだからとドライブに行こうと思いましたが雪なので諦めました」と、雪の影響を説明。「早く町田街道や16号、246あたりを乗り回したいです」と願った。そして、自身の性格として「同じの買ったらずっと同じの買い続けてしまうんですよね」と明かした。
