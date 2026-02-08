私鉄の富士身延鉄道が開業

富士〜甲府間を結ぶJR身延線は、様々な顔を持つ路線です。富士〜富士宮間は都市近郊路線にして富士山の景観を楽しめる区間。富士宮以北は、ゆったりとした速度で富士川に沿いながら山越えを行うローカル線です。

身延線は1913（大正2）年、最初の区間である富士〜大宮町（現・富士宮）間が富士身延鉄道として開業しました。1920（大正9）年までに身延まで延伸し、1927（昭和2）年に電化します。

この富士身延鉄道は当時、日本一運賃が高い、ともいわれました。建設の難航や物価の高騰を運賃に反映せざるを得なかったのです。建設時も資金難からトンネルの断面を小さく建設し、電化の際も拡張しなかったため、以降の身延線を走る電車はパンタグラフの低い特別仕様車となりました。

1928（昭和3）年に甲府までの全線が開通。この時の富士〜甲府間の所要時間は約3時間で、現在の普通列車の2時間40〜50分と大差なく、当時としてはかなりの高速運転だったことが分かります。

その後、1938（昭和13）年に鉄道省に借り上げられ、1941（昭和16）年に国有化されて身延線となります。国有化による運賃の低廉化は地元の悲願でもありました。

1964（昭和39）年、静岡〜甲府間に準急「富士川」が登場し、2年後には急行に格上げされます。この時点での急行「富士川」は、静岡〜甲府間の所要時間が2時間37分でした。

1969（昭和44）年には富士〜入山瀬間の経路が変更されています。富士駅から東側に向かっていた身延線の線路が、駅から西側に向かうように改められました。これは宗教団体の臨時列車が多く設定されている路線のため、東京駅方面から直通しやすくすることを狙った変更でした。その結果、静岡発着の急行「富士川」は富士駅でスイッチバックするようになり、現在に至ります。

1981（昭和56）年に旧型国電の営業運転を終了し、115系2600番台を投入。国鉄改革のイメージアップを狙い、地域色として甲州ブドウをイメージしたワインレッド（赤2号）に白帯をまとう姿で話題となりました。

1995（平成7）年には373系が投入され、急行「富士川」は特急「ふじかわ」に格上げ。当初は停車駅を絞った速達列車型が存在し、静岡〜甲府間を1時間59分で結びました。現在は2時間20分前後となっています。

なお、特急「ふじかわ」が走る身延線は、50km以内や30km以内の特定特急料金も設定されており、線内での短距離利用客に配慮がされています。

筆者（安藤昌季：乗りものライター）が、平日の甲府8時45分発特急「ふじかわ」に乗車した際は、南甲府からの乗車が多いなど、実際に短距離利用客の姿が見られ、特定特急料金の必要性を実感しました。

当日の乗車率は50％ほどで、富士宮〜富士間では外国人団体客の姿も見られ、富士山のインバウンド需要を感じました。東海道本線の富士〜静岡間でも乗車があり、近距離需要に対応している印象がありました。

車窓については、甲府駅を出てから2kmほどは中央本線と並走するため、複線のように感じられます。市川大門駅辺りから山深くなり、笛吹川・富士川が並走。波高島駅以南は富士川の美しい景観を楽しめます。

主要駅である身延駅は広い構内を持つものの、駅前の街並みは小さめ。対岸が発展している印象でした。

なお、身延線は富士山の外周を回るような印象がありますが、大きな富士山を楽しめるのは主に西富士宮〜富士間で、それ以外はあまり見えません。むしろ富士川の景観を楽しんだ方が良いように感じました。

富士宮駅からは高架区間もあって、列車の本数も速度も増し、別の路線に乗り入れたようです。様々な表情があり、飽きることがない路線だと感じました。