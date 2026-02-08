日本勢歴史的快挙！男子ビッグエアで木村葵来が金！木俣椋真が銀のワンツーフィニッシュで表彰台「とても重たいです」【冬季五輪】

左から木俣、木村、この種目の金メダルは日本初の快挙となった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪大会、現地2月7日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で日本勢が歴史的快挙を見せた。

スノーボード最初の決勝種目となった男子ビッグエアが行われ、五輪初出場となった木村葵来が179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50点の2位につけ、日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成した。

6人の審判がそれぞれ採点するビッグエア。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定する形式。

木村葵来は1回目に高さのある5回転半をしっかり成功させ、89.00点の高得点でトップに立つと3回目でも再度5回転半とダイナミックなすべりで圧倒。90.50点をたたき出し、合計179.50点の大逆転で金メダルを獲得。