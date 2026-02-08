百年構想リーグ地域リーグ第1節 FC東京 1（1(5PK4)1）1 鹿島

13:35キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 32,180人

試合データリンクはこちら

2025年に比べてFC東京の改善された部分が出た試合になった。一方で、鹿島がシーズン序盤に苦戦する、もっと言えばシーズン終盤に向けて調子を上げていくのはいつもと変わらないのだろうと思わせる試合でもあった。

40分、三竿健斗がマルセロ・ヒアンをゴール前で倒して一発退場に。そのFKを遠藤渓太が意表をついたコースに流し込み、FC東京が先制する。しかし鹿島は45+1分、CKの混戦からキム・テヒョンが押し込み同点に追いついた。

後半は一人少ない鹿島がしっかり守り、FC東京が攻め込む展開が続く。しかし鹿島は集中力を切らさず、鋭くカウンターを狙って防戦一方にはしなかった。それでも両者に決定機は訪れず、90分を終えてPK戦に。一人外した鹿島に対してFC東京は5人が全員決めてPK戦勝利をものにした。