イメージ写真（Hyejin Kang／Shutterstock.com）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

女性活躍は進んだのに「賃金格差」だけが残る理由

解散総選挙に突入した政治の世界では、憲政史上初の女性首相が誕生して新たな歴史が刻まれました。長らく働く女性たちにつきまとってきた「寿退社」や「腰掛け」といったイメージが、過去のものであることを象徴する出来事です。

2025年「新語・流行語大賞」の年間大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれ、表彰式で笑顔を見せる高市首相（写真：共同通信社）

政治に限らず経済界やスポーツ界などにおいても女性が第一線で活躍する姿はいたるところで目にするようになりましたし、法制度の整備も少しずつ進められてきました。

女性活躍推進法では、一定の基準を満たす企業に対して男女間賃金差異の公表が義務付けられ、今年4月からはその対象が従業員数101人以上の企業にまで拡大されます。

しかし、そうした時代の移り変わりを横目に、いまも厳然と残っている課題があります。男女間の賃金格差です。

高市早苗首相を筆頭に社会で目覚ましい活躍を見せる女性たちの姿は、「女性は男性より能力が劣る」といった先入観に根拠がないことを明確に証明しています。にもかかわらず、男女間の賃金差異はなぜなくならないままなのでしょうか。

男女賃金格差が課題視されているのは、日本に限った話ではありません。

「男女共同参画白書（令和4年版）」に紹介されている国際比較によると、男性のフルタイム労働者の賃金を100とした場合のOECD（経済協力開発機構：日米欧の先進国を中心に加盟する国際機関）平均は88.4。海外でも、男女間に賃金格差があることが分かります。

しかしながら、日本の数値は77.5です。OECD平均を10ポイント以上下回っています。背景として考えられるのは、正社員と呼ばれる日本特有の雇用形態による影響です。性別役割分業によって女性は専業主婦として家庭を守り、男性は専業就労者として働き生活費の獲得責任を一身に負いました。

男性が仕事を失うと、家族は路頭に迷うことになります。会社は社員として勤める男性の能力が不足していたとしてもできる限り解雇せず、適合する職務を探して人事異動させ、定年まで雇用を守るという関係性が築かれてきました。

日本型雇用の“正社員プレミアム”が格差を固定する

一方、社員には会社の一員として仕事をえり好みせず指示された職務をこなし、長時間労働も厭わない献身的な姿勢が求められます。

こうしたメンバーシップ（一員）型雇用の下、雇用期間も職務も勤務地も無限定な正社員という特有の雇用形態が、日本では長く標準とされてきました。職務ごとに限定された契約を交わし、会社側の意思で自由に配置転換させられない欧米のようなジョブ型雇用とは根本的に異なるシステムです。

日本の職場にとって、正社員はどんな勤務地のどんな職務にも異動させられる万能人員である分、賃金相場も高く設定される傾向にあります。同一労働同一賃金の考え方が浸透しつつあるとはいえ、同じフルタイムで働いたとしても、アルバイトや契約社員のように雇用期間や職務などが限定された非正規雇用と正社員とでは賃金に差が生じます。

正社員に占める男女差は、一目瞭然です。労働力調査によると、2024年の雇用者数に占める比率は男性53.7％に対し女性は46.3％。しかし、正社員に限ると女性が占める比率は35.6％にとどまります。男性が占める比率は64.4％。正社員の比率が低ければ、女性の賃金が男性と比べて相対的に低くなるのは、構造上当然のことです。

さらに、男女間の賃金格差を決定的にしている要因として、役職者の比率があります。

「男女共同参画白書（令和7年版）」によると、係長級に占める女性の割合は2024年に24.4％、課長級では15.9％、部長級になると9.8％にまで下がります。残りのおよそ8〜9割を男性が占めているわけですから、やはり女性の賃金は低くなってしまいます。

ただ見方を変えれば、男女の賃金格差は正社員と管理職に占める女性比率が上昇すれば解消するとも言えます。

「賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者における男性を100とした場合に、女性の賃金は2024年に75.8。2005年の65.9と比べると、約20年で10ポイント程度上昇しています。年によって多少の上下はあるものの、男女賃金格差は着実に改善してきている様子がうかがえます。

しかしながら、その歩みは約10年で5ポイント程度というスローペースです。まだ25ポイント近い差があることを考えると、女性の賃金が男性に追いつくまでに単純計算で50年程度を要することになります。

今後ペースアップしていけるかどうかは、正社員と管理職に占める女性比率の上昇度合いが鍵を握ることになりそうです。

女性の正社員比率は増えているのに、管理職比率が追いつかない理由

正社員に占める女性比率の推移を確認してみると、以下のグラフのように徐々に上昇してはきています。しかしその度合いは年1％にも満たず、雇用者数に占める女性比率46.3％に到達するにはまだ長い時間が必要となりそうです。

一方、男女共同参画白書令和7年版で提示されている役職ごとに占める女性比率の推移は以下の通りです。

民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より）

こちらも、正社員比率と同様に右肩上がりになっていますがまだまだです。また、別の観点から重要な疑問があります。

正社員の女性比率が3割強ならば、男女とも同じように昇進すれば管理職の比率も3割強になるはずです。ところが、係長級でも3割には届いておらず、役職が上がるにつれてなぜか女性比率が低下し、男性比率は上がっていきます。

さらに「賃金構造基本統計調査」を確認すると、同じ役職同士であっても賃金差が存在しています。決まって支給する現金給与額で比較すると、2024年では男性を100とした場合、係長級の女性は86.5、課長級だと88.2、部長級だと86.5。同じ役職であるにもかかわらず、女性の賃金は男性より1割以上も低いのです。

女性の昇進比率が低いこととあわせて考えられるのは、同じポジションに就いていても、その中で女性の評価が低くなっている可能性です。ただし、統計からは性別によって意図的な差がつけられているかまでは判断できません。

男女差別に対する問題意識が高まる中で、実態はともかく少なくとも表向きは、女性の評価を下げると公言する職場など存在しないでしょう。懸念されるのは無意識なケースも含めて、評価者の「見えざる手」が働いていることです。

「負担の重い仕事は女性には無理だ」「結婚したら仕事時間は制約される」「出産でいつ辞めるかわからない」……。評価する立場の人の中に、こうしたイメージが無意識に残っていると、女性はコアな役割から外されやすくなります。

もちろん、負担の重い仕事を避けたいと考える女性はいるでしょうが、それは男性も同じです。女性であるというだけで意向すら確認されないとしたら、評価者の見えざる手によって、本人が知らないところで土俵に上がる機会自体が奪われてしまいかねません。

同じ役職でも差が残る──評価に潜む「見えざる手」の正体

確かに、家庭内にはまだ性別役割分業の名残があり、総じて女性の労働時間は短めです。パートタイマーも含めれば、男女の賃金格差はフルタイムだけで比較するよりもさらに大きいのが実情だと思います。

正社員だけに絞ったとしても、女性は家庭の制約を受けるが、男性は仕事に専念できるという先入観があれば、能力より仕事に費やせる可処分時間の長さが、暗黙のうちに評価に影響している可能性は否定できません。

しかし、職務によりますが、仕事にかける時間と成果は必ずしも比例するとは限らないはずです。特に、マネジメント業務が主体となる管理職ではその傾向が顕著だと思います。

にもかかわらず、可処分時間信仰が根強い職場だと、評価者の見えざる手は働きやすくなります。男女賃金格差の解消がスローペースにとどまっている背景には、こうした性別に対する先入観が見え隠れします。中には、いまの時代においてもなお「女性の仕事は腰掛け」だと思い込んでいる評価者が残っている可能性もあります。

しかし、社会の変化はそんな性別に対する先入観を置き去りにする方向へ進んでいます。男性の育休取得率が急上昇していることに象徴されるように、家庭内での性別役割分業は徐々に崩れ始めてきています。ずっと仕事と家庭の両立に悩み続けてきた女性から見ればまだ不十分に感じられるかもしれませんが、両立に悩む男性は確実に増えています。

仕事時間に制約があるという理由だけで女性の評価を下げてしまっている職場は、その対象が男性にも広がりつつあることを認識する必要があります。性別で暗黙の評価格差をつけるようなことがあったとしても、そんな時代は遅かれ早かれ終わりを迎えるはずです。

これまで評価されることを諦めてきた女性は、これからの変化を見据えてしっかり仕事に取り組み続けていくことで新しい可能性が開けていく期待が高まってきています。

一方、仕事に100％専念できる特権のおかげで評価を高めてきたと感じる男性がいるとしたら、これからは時間の長短ではなく、求められている成果にコミットする姿勢が問われます。

職場が評価者の見えざる手の存在を認識し、早期に修正できれば、時間制約があっても高い成果を出せる人材を性別に関係なく戦力化しやすくなります。個々の職場でそうした改善が積み重ねられていけば、男女の賃金格差は一気にペースアップして解消されていくのではないでしょうか。

筆者：川上 敬太郎