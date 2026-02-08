築地・豊洲に10年務めた競り人が教える、家で食べるマグロの質を格段に上げる”解凍法”

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第54回

『「わずか“12秒”でマグロの質を評価」「インドネシアで“職人の代わりに”目利き」…世界中の魚市場で活用される「日本のAI技術」』より続く。

多様なマグロの解凍法に共通するのは

マグロを寿司店などで食べたり、鮮魚店で買ったりするときには決して凍った状態ではないから実感はないかもしれないが、日本で供給されるマグロの7割以上が元は冷凍物である。

ときには凍った「サク」を手に入れて、解凍させることもあるだろうが、どんな方法が失敗せず、一番おいしく食べられるのか。解凍法には諸説あって、定まっていないため迷ってしまうことが多いはずだ。

マグロの解凍法については、魚のプロたちの間でもいくつかの方法が挙げられている。冷蔵庫で長時間かけ、ゆっくり解凍したり、食料保存袋に入れて温水に浸したり、塩を加えた温塩水に入れたり、中には「マグロのサクの小さい断面を下にして立てておく」といった方法を挙げる料理店関係者もいる。

共通していることと言えば、まずさっと水洗いして、よく水分を拭き取ることから始めるくらいだろうか。さまざまな解凍法がネットなどでも紹介されているため、いったいどうやったらよいかと迷った挙げ句、最終的に解凍に失敗し「おいしくない」と、残念な経験をした人もいるのではないか。

誤ったマグロの解凍法は、いくつもあるのだろうが、少なくとも「急な温度変化などによるドリップ（冷凍・解凍時に細胞が破壊されることで流れ出る体液）には気をつけなければいけない」と、魚のプロたちは口を揃える。

カチカチに凍ったマグロを、早く食べたいからといって、夏場に常温で放置したり、そのまま湯に浸けたりすれば、ドリップが一気に出てしまう。すると、身が縮んで細胞が壊れ、食感が悪くなるどころか、マグロとは思えない食べ物に変わってしまう。いったん流れ出た赤いドリップがマグロの身に触れて吸収してしまうのもいただけない。

誤った解凍方法とおすすめのやり方

実は筆者も一度、すぐに食べたいと思い、冷凍庫に寝かせていた冷凍マグロを取り出して、ぬるま湯に浸し、失敗したことがある。しっとりした身とは対照的に、サクが緩いカーブを描いて曲がり、身がカサカサとした舌触りで食べられたものではなかった。

決して安くはない冷凍メバチマグロだっただけに、少しカットして比較的柔らかい部分だけを食べようとしたが、あえなく廃棄処分となった。

解凍法がいくつか紹介されている中で、遠洋マグロ漁業の全国団体である日本かつお・まぐろ漁業協同組合（日かつ漁協）は、冷凍されたマグロを解凍して食べるには、5％の塩水を使うと失敗しにくく、おいしく食べられるとPR。水産業界からも注目を集めている。

この解凍方法は、旧築地市場や、豊洲市場で10年ほど競り人を務め、今は都内でマグロ専門の小売店と料理店「一番星」を経営する郄川航さんが発案した。

郄川さんのおすすめ解凍法は、冷凍マグロのサクなどを軽く水で洗って水分を拭き取ってから、1〜2サクの場合、塩分濃度5％にした2リットルの塩水（塩は約100グラム）の中に夏なら約10分、冬は30分程度入れるというものだ。

塩の量は少々多く感じるが、「解凍と同時に浸透圧の作用で余分な水分を出すことができる。塩分が少ないと十分に脱水できず、水っぽくなってしまう」と郄川さん。サクを曲げてみて、柔らかくなったことを確認できれば解凍OK。塩水から取り出して吸水紙などで十分水分を拭き取ってから、刺身用のサイズに切り分ける。その後、ラップして冷蔵庫で10分ほど冷やすと、しっとりとした食感で、一層うま味が出るという。

大事なのは「適切な塩分濃度」

郄川さんは築地市場時代、ろ過した海水混じりの河川水を使用してマグロを解凍していたが、「雨が降ると塩分濃度が下がってうまく解凍できないことがあったため、塩分濃度はどれくらいがいいのか、試行錯誤した」という。築地・豊洲市場の競り人としての経験から導き出された、まさにプロおすすめの解凍法だ。

マグロ団体も組織を挙げて推奨する5％の塩水解凍法について、2024年春まで神奈川県水産技術センター（三浦市）で主任研究員を務めた臼井一茂さんは、「5％の塩水を使うのはマグロの解凍に適しており、うま味の元であるアミノ酸の排出も抑えられる。解凍時に若干塩分がマグロに足されるのが嫌な人は、数パーセントの砂糖を加えるのもいい」とお墨付きを与えており、理にかなった解凍法と言えそうだ。

5％の塩水解凍法を一押しするのと同時に、郄川さんは「スーパーで売られているマグロは、解凍が不十分なケースが多くて水っぽいことも、あまりおいしいと感じられない要因」とみる。

前述のように、扱うマグロのグレードにもよるのだが、解凍の仕方も少なからず影響しているようだ。スーパーのバイヤー経験者によると、「店舗ごとに解凍法は任されていることが多いほか、店のスペースなどの問題もあり、解凍法が徹底されていないことは多い」と話す。

「せっかくならおいしいマグロを食べてほしい」

もっとも、小売店でしっかりした解凍が実現できたとしても、店頭にマグロを並べ、客が買って食べるまでの時間はまちまちだけに、必ずしも解凍法の統一で、おいしくマグロを食べられるとは限らない。

ただし、もし冷凍のマグロを入手するようなことがあれば、郄川さんが推奨する5％の塩水解凍法を試してみる価値はありそうだ。

日かつ漁協の香川謙二組合長は、「マグロ漁師は遠洋漁場の荒波を受けながら大切にマグロを獲り、素早くマイナス60度で急速冷凍している。食卓に上る前、解凍がうまくいかなければ、漁師の苦労も報われない。ぜひ5％の塩水解凍を試して、おいしくマグロを食べてほしい」と話している。

同漁協では、解凍法を詳しく紹介した動画「トーキョーマグロ」を公開し、水産業界だけでなく、一般にもこの手法を広くPRしている。せっかく買った冷凍マグロを確実においしく食べるため、5％の塩水解凍法を試してみてはいかがだろうか。身はしっとり、マグロのうま味を最大限感じることができることは間違いない。

『年間で“約15,000トン”も廃棄されているマグロの部位…厄介者扱いされている「血合い」を知っていますか』へ続く。

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【つづきを読む】年間で”約15,000トン”も廃棄されているマグロの部位…厄介者扱いされている「血合い」を知っていますか