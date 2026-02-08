「遺伝以外の体臭」はサウナでほとんど改善できる…加齢臭・ケトン臭ほか「ニオイから解放される」入浴法

サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。

体臭の原因は様々。サウナで改善できない場合もあるが、大幅に改善できるケースに関しては、サウナを活用しない手はない。

【前編記事】『サウナが生み出す物質「ヒートショックプロテイン」驚きの効果…細胞修復機能でエイジングケアまっしぐら』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

その「ニオイ」の原因はどこから

体臭の原因は大きく5つに分けられます。

まず1つは、汗腺の機能低下です。汗腺とは、汗を分泌する器官のことで、「エクリン汗腺」と「アポクリン汗腺」の2種類に分けられます。

エクリン汗腺は全身にくまなく分布している汗腺で、主に体温調節のために分泌される汗は“無臭”です。一方、アポクリン汗腺はわきの下をはじめとする限られた部分にしかない汗腺で、脂質やたんぱく質など、ニオイのもととなる成分を多く含んだ汗を分泌します。

では、汗腺の機能が低下するとなぜ体臭が強くなるかというと、通常、体温調節のために汗を出す汗腺はエクリン汗腺ですが、この働きが悪くなると、アポクリン汗腺からも汗を出して体温を下げようとするんです。なお、汗腺の機能は、日頃汗をかく機会が少ないと、低下する傾向にあります。

2つめの理由は加齢です。俗に言う「加齢臭」がこれに当たり、皮脂の分泌量が多い首元や頭部、背中などで発生しやすいと言われています。

加齢臭の原因物質は「ノネナール」と呼ばれる成分ですが、これが身体から直接分泌されるわけではありません。どのようにして発生するかというと、年齢を重ねると、皮脂の中で増加する「バルミトレイン酸」という脂肪酸の一種が、過酸化脂質によって酸化することで生成される仕組みです。

つまり、ノネナールの発生元は“過剰に分泌された皮脂”ということになります。なお、加齢臭は古本や枯草のニオイに例えられます。

遺伝に病気、不規則な生活習慣も…

3つめの理由は遺伝です。特に、「ABCC11遺伝子」という遺伝子が両親またはどちらかから受け継がれている場合、ワキガになりやすく、ニオイの強い汗をかく人が多いと考えられています。

4つめの理由は病気です。たとえば、糖尿病患者は体内で糖をエネルギーとして利用できなくなり、代わりに脂肪を分解してエネルギーを作り出すようになります。この過程において生成される「ケトン体」という物質は、汗や息にまざると甘酸っぱいニオイを発生することがあります。

また、肝機能が低下すると、たんぱく質を分解する過程で発生するアンモニアを尿で排出しづらくなります。そうなると、発汗時にアンモニア臭がするようになることがあります。

最後に5つめですが、不規則な生活習慣です。たとえば、野菜や魚をほとんど摂取せず、肉ばかりを食べていたら、体臭の原因となる皮脂が増加して、体臭が強くなります。アルコールを過剰に摂取していれば、体内で分解しきれなかった「アセトアルデヒド」が汗に混ざって出てくるため、体臭が強くなる場合があります。

また、タバコに含まれているニコチンも同様です。ニコチンは交感神経を活性化させる働きを有しているため、アポクリン汗腺が刺激されて、ニオイが強い汗が出やすくなります。

サウナで汗腺の機能を鍛え上げよ

これら5つを原因とする体臭のうち、サウナによってアプローチ可能なものは、「遺伝以外の原因」の体臭となります。

では、サウナがなぜ、遺伝由来以外の体臭改善に役立つのでしょうか。それは定期的なサウナ入浴によって、汗腺機能が鍛えられることや、老廃物の排出が促されること、そして正しくケアすれば肌の保湿効果が高まることなどが関係していると考えられます。

前述の通り、日頃汗をかく機会が少ない人は汗腺の機能が低下しているものですが、敵的にサウナに入って汗をかくと、汗腺の機能が鍛えられていくため、エクリン汗腺がきちんと働くようになります。その結果、アポクリン汗腺からの発汗量が少なくなり、体臭が抑えられるようになるというわけです。

また、サウナによって老廃物の排出が促されると、アンモニア、ケトン体、それにニコチンなど、これまで上げた体臭の元となる物質も排出されやすくなります。したがって、自ずと体臭も緩和されるというわけです。

さらに汗には、尿素や乳酸ナトリウムなどの保湿成分も含まれています。サウナ入浴によって発汗した際、保湿成分が肌に残ると、肌の保湿力が高まることが期待できます。

また、サウナ後に化粧水などで全身の肌をしっかり保護することで、さらに肌のうるおいがキープされやすくなります。肌の乾燥を防ぐことは、過剰な皮脂の分泌を抑えることにもつながりますから、こちらも体臭を抑えることにつながります。

【こちらも読む】『「ととのうために水を飲むだけでは不十分」サウナ入浴時にすすんで摂取すべき「２つの栄養素」』

【こちらも読む】「ととのうために水を飲むだけでは不十分」サウナ入浴時にすすんで摂取すべき「２つの栄養素」