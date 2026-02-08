「ストレスには脳内物質で対抗せよ」現代のエリートはなぜ《サウナで瞑想》を習慣にしているのか

サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。

人への恨みや後悔の念などが心の中に溜まっていると、無意識のうちにそのことばかり考えてしまう。意識的に「考えない」時間をつくるにはどうすればよいだろうか。

サウナで「マインドフルネス瞑想」の状態に

「定期的なサウナが、精神病性障害の発症リスクを軽減させる」ということは近年明らかになっていますが、それに加えて、うつ病や不安症群をはじめとする、その他の「メンタルヘルスの不調を改善してくれる」効果も期待できるとされています。

理由はいくつかありますが、まずひとつは、サウナ内ではスマホを使ったり本を読んだりすることができないため、自分の呼吸に集中するしかないという点です。それによって、「マインドフルネス瞑想」と似た状態に入るため、余計な悩みや雑念が消えやすくなることにあります。

「マインドフルネス」とは、他者からの評価や日々の不安などの雑念を鎮め、“今この瞬間”に意識を向けて、ありのままの自分の心を受け入れることを意味します。

この状態に自分を持っていくための瞑想が、マインドフルネス瞑想です。一般的にはヨガなどで実践されるものですが、サウナに入ることによって自然とこの状態に近づけることから、心の中にある不安を払拭しやすくなると考えられます。

セロトニン、β-エンドルフィンが分泌される

また、サウナと水風呂入浴を繰り返すと、“幸福ホルモン”として知られる「セロトニン」や「β-エンドルフィン」が脳内で分泌されると言われています。これも、メンタルの状態を良好に保つことと大いに関係があると言えるでしょう。

なお、セロトニンが精神を安定させる作用を有していることで知られる脳内物質です。うつ病患者などには、セロトニンを増やす抗うつ剤が処方されることもあります。

一方、β-エンドルフィンをはじめとするエンドルフィンは、気分の高揚や幸福感、鎮痛作用などをもたらす神経伝達物質で、“脳内麻薬”とも呼ばれています。エンドルフィンは〈アルファ・ベータ・ガンマ〉に分類されますが、そのなかでもベータの鎮痛作用は強く、モルヒネの数倍から数十倍にもおよぶことで知られています。

サウナを週に1〜2回程度の習慣にすれば、自然と「自分と向き合う時間」が増えます。そうすれば、ストレスや悩みを抱えていても、それを解決するためにはどうすればいいかを考えられるようになり、メンタルの状態を良好に保ちやすくなるはずです。

