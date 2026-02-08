物価高なのに「カルディ」人気が止まらない理由…「コーヒー試飲サービス」にあった意外な目的

コーヒー豆や輸入食品、輸入ワインなどをメインに取り扱う「ジュピターコーヒー」が、2026年1月5日に東京地裁に対して民事再生法の適用を申請し、保全処分、監督命令を受けた。

一方、ジュピターと同様にコーヒー豆や輸入食品をメインに取り扱う「カルディ コーヒーファーム」は、2025年8月時点で国内に500店舗以上、海外にも15店舗以上を展開し、かなり好調に店舗数を拡大してきた。

輸入食品のセレクトショップとしての地位を着実に獲得しつつあるカルディ。昨今の物価高や円安で国内における節約志向が進むなか、なぜここまで人気を集めているのか。今回は流通小売・サービス業界のコンサルティングに長年携わる、ムガマエ株式会社代表の岩崎剛幸氏に話を聞いた。（以下「」内は岩崎氏の発言）

「宝探し」感が魅力

さらに岩崎氏はカルディならではの魅力についてこう説明する。

「カルディの最大の魅力といえば、ほかの小売店にはない個性豊かな品揃えでしょう。カルディが国内に初出店した1986年当時は、アジアをはじめ海外の珍しい香辛料や調味料、菓子などを扱う店はほとんどなかったのですが、カルディは出店当初から“見たことがない珍しいもの”を多く取り揃え、人気を集めていきました。

こうした珍しい商品の数々から自分の気になるものを見つけ出す“宝探し”のような体験はカルディならではの魅力でしょう。また、カルディでは新商品が入荷する頻度も高いので、行くたびに新発見があり、ワクワクするような感覚を味わう人もいるかもしれません」

顧客が自分好みの逸品を見つけられたときの体験が、カルディファンを生み出すというストロングポイントになっているのだろう。この“宝探し”のような体験を強化するための工夫も見られるという。

カルディならではの巧みな店舗づくり

「例えば、カルディの売り場の導線はかなり入り組んでいて、まるで迷路のようなんです。人ひとり通るのが精いっぱいの狭さなのも特徴です。しかし、この売り場づくりはあえて行われていて、入り組んだ導線にすることで、自分好みの商品を探してもらい、商品にじっくり目を通してもらうことを目的にしているのです。

このような売り場づくりが、新しい商品との出会いを促進し、宝探しのような感覚をもたらしてくれるのでしょう。あとは、商品同士の“つながり”もしっかり考えられていますね。例えばワイン売り場の近くに、チーズやハムといったおつまみコーナーが設置されていて、思わずセットで買いたくなってしまうレイアウトになっているのが特徴です」

思い返せばディスカウントショップの雄「ドン・キホーテ」も、かつて商品を天井付近まで積み上げる“圧縮陳列”が有名で、そんなジャングルのような店内空間における“宝探し”感覚が人気の一因となっていた。

「おもてなし」のコーヒー試飲サービス

またカルディといえば、店頭でコーヒーの試飲サービスをしているが、これも店の雰囲気づくりに役立っていると岩崎氏は言う。

「カルディのコーヒー試飲サービスは、他社と差をつけようという競合意識からではなく、客への純粋な“おもてなし”の心から始まったとのこと。そして店内に漂うコーヒーの香りは、カルディならではの空間を作り出し、店の雰囲気やイメージを形作ります。こうした商品以外のサービスによる効果も“カルディらしさ”につながっていると言えるでしょう」

顧客ファーストの考えから生まれたコーヒー試飲サービスは、カルディのブランディングにも貢献しているというわけだ。

好調なカルディ、次の展開は？

国内に500店舗以上を展開し、順調な成長を見せるカルディ。今後はどのような展開を見せていくのだろうか。

「同じ地域に何店舗も出店したり、店舗を大型化したりするといったことは、在庫管理や人件費や家賃増などのコスト面から考えてもリスクがあるため、あまり考えられないでしょう。今後は店舗の拡大ではなく、例えばカルディのセカンドブランドを出すといったような、異なる業態でサービスを始める可能性はあるかもしれません。

現在のカルディの客層は、少々値段が高くても品質に納得して購入するようなミドル層が中心です。そこが、もう少し若い人をターゲットにしたお手頃でおもしろさのあるブランドを展開したり、食品だけじゃなく、本や雑貨なども取り入れた総合的なバラエティショップを展開したりするなど、さまざまな可能性があると思います」

ちなみにカルディは、現在食品のセレクトショップだけでなく、カフェやバーといった飲食店も多数展開している。岩崎氏が指摘するように、今後カルディが多業態化の流れを強めていくのかも注目だ。

――節約志向が広まるなかでも、輸入食品店のカルディが人気を集めるわけには、考え抜かれた緻密な店舗づくり、経営体制、そして純粋に“客を喜ばせたい”というおもてなしの精神があるようだ。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

