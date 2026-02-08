「女性ファッション誌の凋落」と理由は同じ《ゴルフインフルエンサー》がここまで爆増するに至った背景

最近女子インフルエンサーの活躍がめざましいですね。スポンサーからも購買層に直接リーチ出来るし、そんなにお金がかからず、費用対効果が良いという理由で重宝されています。

昔の有名ファッション誌は50万部も発行していたんですけど、今やどこも5万部程度というありさま。有名インフルエンサーひとりのフォロワー数より、雑誌の発行部数が少ないというショッキングなデータが出ています。

しかも女性向けゴルフ雑誌においては、紙の発行がなくなりました。ますますインスタグラマーに情報発信を頼るケースが増えています。ちなみに堀真珠さんもインスタのフォロワー数4.3万人ですから、ざっくり雑誌1冊分のお客さんがいることになりますか？

メディアと個人の広告効果は、一概に比較は出来ませんけどね。まずは真珠さんから、やんわりと言える範囲での現状を教えて頂きます。

理想は「ゴルフパーソナリティ」に

（以下、堀真珠さん）香川で保険の外交員の仕事辞め、関西でティーチングプロになるのは、ちょっとした決断が必要でしたが、無事達成出来ました。結果、読み通りになりましたが、ゴルフをする回数が増え、1日の中での拘束時間が増えました。

でもゴルフの仕事をしたかったし、昔のゴルフ仲間との交流もしたいし、沢山のゴルフ関係者との出会い、人脈を広げたいと思っていたので、夢は叶いつつあるかなと。新しいゴルフウェアを着て、大好きなゴルフをして、それで生活が成り立つことに物凄く感謝しています。

ゴルフインフルエンサーと呼ばれていますが、理想はゴルフパーソナリティという、ゴルフ全般のことを発信する立場になれたならと思います。現在の仕事はプロアマ、ティーチング、イベント参加など様々あります。皆さんに楽しくゴルフをしている姿をお届け出来る、それが何よりだと思います。

女性ファッション誌の凋落から考える

キムラの目

1990年代から2000年代にかけて、空前の赤文字ファッション誌ブームが起こります。雑誌のロゴが赤い文字で書かれていたからだそうですが、キーワードは「モテ服」でした。

最盛期には月刊50万部、広告収入が1冊5億円超え、雑誌内に広告が収まりきれず別冊のムックまで作っていましたから。それが2010年も過ぎると陰りが見えて来て、転げ落ちるように部数が減少しました。

そもそも赤文字ファッション誌は、専属の雑誌モデルが売り上げをけん引していたのです。キャンキャンのエビちゃんが雑誌を卒業して姉キャンのモデルをやる段階で、読者はモデルについて行ったのです。それって大谷選手がエンゼルスからドジャーズに移籍するのと同じ理由です。熱心なファンは大谷選手を追いかけるでしょう。

加えてファッション誌が凋落したのは、ガールズコレクションや通販サイトが盛んになったのも一因でしょう。人気モデルがネットやイベントで活躍するようになり、読者がそちらに流れました。

しかも、ネットの方が雑誌よりダイレクトにポチれるので衝動買いがしやすい。SNSマーケッティングは、スマホで見ていいと思えば、必ずその写真の下にメーカーのハッシュタグが付いてて、それを押せば良いのです。

我々がネットオークションで中古のゴルフクラブを見つけて、いいなと思って、ポチれば購入完了でしょう。その要領です。

ひとりひとりが「広告代理店」のようなもの

一方、個人でInstagramアカウントを作ってプロモーションをしている人のビジネスモデルですが、まずは一般的な話をしましょう。

ざっくりとした相場にはなりますが、ひとつの案件のギャラはフォロワー数×3がマックス。フォロワーが5万人いれば1案件10〜15万円で、依頼された衣装を着て何かしら写真をアップするというものです。

あくまでそれが基本スタイルで、個別で契約内容は細かく変わります。以前知り合ったゴルフ系インスタグラマーは、なぜか下着や水着を着て写真を載せる契約をしており、その時は通常の相場よりかなり良かったと言ってました。

インフルエンサーはInstagramがベースとなり、TikTokやYouTube、Xなどが複合的に絡みあい、加えてイベント出演、テレビ出演、ファンの集いなどを行い、付加価値を高めて行きます。こういうインフルエンサーに対して、案件を依頼する企業側も非常にコスパ良く商品をPR出来るというものです。

そもそも雑誌広告はイメージ戦略が多く、購買にどれだけ結びつくかは未知数でしたから。まさに今のインフルエンサーは、ひとりひとりが広告代理店みたいなもの。彼女らの活躍がどこまで伸びるのか、見守りたいです。

