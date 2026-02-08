日本は史上最多メダルラッシュ予想も、盛り上がりはいまひとつ…「ミラノ五輪」の成否を分ける最大のポイント

日本時間の7日早朝に開会式を迎えるミラノ・コルティナ2026オリンピックは、すでに一部競技が始まっているものの、開幕前の注目度は高いとは言えない。

今年は3月にワールド・ベースボール・クラシック、6月にFIFAワールドカップが控えており、日本代表はいずれも過去最高レベルの戦力で優勝も視野に入れるなど、確実な盛り上がりが期待されている。2006年は三大会がそろって低調だったが、今回は状況が一変する可能性が高い。

その一方で、先陣を切る冬季五輪は話題性で後れを取っている。はたして、はじまってみたら盛り上がるのか。それとも局地的な熱気のみで終わってしまうのか。テレビや配信、スポーツ紙関係者の声をもとに、その行方を探る。

ヨーロッパ開催ならではの難しさ

トータルのメダル数では「前回同様の18個程度か」と見るメディア関係者が最も多く、なかには「20個以上は堅い」、逆に「ひさびさのヨーロッパ開催だから減る」と言い切る人もいた。

特に開会式後の序盤に行われ、前述したメダル候補が出場する、スキージャンプ女子ノーマルヒル、スノーボード男子ビッグエア、スノーボード女子パラレル大回転、フィギュアスケート団体でメダルが獲れたら盛り上がるのではないか。

ただ、そのうちスキージャンプ女子ノーマルヒルとスノーボード男子ビッグエアは日本時間8日（日）の深夜2〜4時台の放送・配信。さらにフィギュアスケート団体も日本時間9日（月）の3〜6時台。唯一、スノーボード女子パラレル大回転が8日（日）の17時〜22時台という日本人が見やすい時間帯で放送・配信される。

それ以降も、日本人選手の活躍が有力視される種目の大半が深夜1〜5時台に行われるため、どれだけ盛り上がるかは未知数。この“深夜帯”というヨーロッパ開催の難しさは冬季五輪よりメジャー競技の多い夏季五輪でも障壁となってきただけに、アジア開催だった直近2大会以上の躍進がなおのこと期待されている。

そんな難しいヨーロッパ開催の中で光になり得るのが、カーリング女子のフォルティウスだろう。1次リーグは10か国総当たりでフォルティウスは9試合を行うが、そのうち5試合は17時台か22時台にスタート（残りの4試合は深夜3時台にスタート）。

さらに上位4チームが進出する準決勝と3位決定戦も22時台、決勝は19時台のスタートとなる。もしフォルティウスが閉会式目前の22日（日）19時台で行われる決勝戦に進出できたら日本中が盛り上がるだろう。カーリング女子はロコ・ソラーレが平昌で銅、北京で銀と2大会連続でメダル獲得していただけになおさら期待値は高い。

放送の成否を左右する実況と解説者

そして「盛り上がりを左右する」という点で重要なのが放送・配信。

テレビは「NHKがメインで民放各局が持ち回りで担当する」という通常通りの放送スタイル。最近の大会では競技をわかりやすく説明する実況のうまさに加えて、解説者のキャラクターも盛り上がりを左右するようになっている。特にネット上で「この解説者が面白い」とフィーチャーされたら、ライト層を巻き込む盛り上がりにつながるだろう。

さらにテレビ放送で重要なのが情報番組での扱い。深夜帯の競技が多いだけに、メダル獲得の速報はもちろん、選手のパフォーマンス、キャラクター、バックボーンなども含め、特集としてドラマティックに見せていくはずだ。

わかりやすいところで言えば、1月17日の大会で複数箇所を骨折・打撲したスノーボードハーフパイプ前大会王者・平野歩夢は、競技当日に向かう過程なども含め、フィーチャーされるだろう。

また、今季限りで引退するフィギュアスケート女子の坂本花織、ノルディック複合の渡部暁斗、スノーボード女子パラレル大回転の竹内智香らメダリストのラスト五輪も各番組がピックアップすることは間違いない。

それ以外でも、かつて「絶対女王」として君臨し、冬季五輪に4度出場しながら銅メダルの1個のみに終わっている高梨沙羅も情報番組が追う選手の1人。前回の北京大会では「混合団体でスーツの規定違反による失格」という屈辱を味わった。それだけに各メディアは個人戦以上に混合団体での雪辱に注目しているという。

「ほぼ全競技無料」TVerが浸透

一方、配信ではTVerが冬季大会としては単独で初となる、ほぼ全競技の無料配信。2024年のパリ夏季五輪ではコンテンツの総再生数が1億1000万を突破するなど「すでに配信での五輪視聴が定番化した」と言っていいだろう。

今回はそのパリと同じヨーロッパ開催だけに「深夜帯で行われた競技をTVerでリアルタイムのように見る」という人が多くなることが予想されている。

コネクテッドTVの普及もあり、さらに現在は「Netflixが独占配信するWBCに備えて買い換える」という動きもあるという。もともと日本人は欧米人と比べて「クラブチームより国別対抗戦が好きで勝てば勝つほど盛り上がっていく」という国民性がある。活躍が続くほど、仕事や学校の合間に見る人が増え、TVerの再生数が増えるだろう。

ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日の閉会式まで2週間あまりの短期戦。そのわずか11日後にスタートするWBCも3月5日〜17日の短期戦。ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本人選手が活躍するほど、WBCの出場選手への応援は熱を帯び、追い風になっていくはずだ。

当然ながら冬季五輪とWBCで好結果が続いたら、世間の人々もメディアも「次はサッカーワールドカップ」という国民総応援のムードが生まれていくのではないか。

ちなみにサッカーワールドカップは6月11日〜7月19日の1か月超にわたって行われる長期戦。ただ、日本代表がもしグループリーグで敗退したら6月25日で終了してしまう。冬季五輪やWBCと同程度の短期戦に終わらせず、32チームが「負けたら終わり」のトーナメント戦に持ち込むことが盛り上がりの最低ラインと言っていいだろう。

