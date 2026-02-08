「消費税減税」のツケは現役世代に…”自民党の勝利”が招きかねない「住宅ローン金利急上昇」という深刻な副作用

2月8日投開票の今回の衆議院選挙で、各党がこぞって掲げているのが「消費税減税」だ。物価高による国民の負担を和らげることが主な目的だが、実はさらなる物価高や金利高を招く可能性が高い。

では、なぜ各党は消費税の減税にこだわるのか。消費税減税のツケを払うのは一体誰なのか。

住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が解説する。

なぜ「消費税減税」合戦に？

前編で解説した通り、今の状況で消費税減税を実施した場合、日本は「円安・インフレ・金利高」の負のループに突入する可能性があります。

では、なぜ各党はこぞって消費税減税を掲げるのでしょうか。

それは、日本が「シルバー民主主義」に陥っているからだと私は考えています。

選挙では得票数によって政治家の当落が決まります。人口が多く、投票率も高い高齢者が命運を握っているため、公約はどうしても彼らに配慮した内容になりがちです。

消費税減税は、現役世代にとっても高齢世代にとっても「目先の負担が減る」という点で同様のメリットがあるように見えるかもしれません。

しかし、これによって引き起こされる金利上昇の影響は大きく異なります。

高齢世代の負担は軽くなるが…

基本的に高齢世代は住宅ローンの返済を終えており、負債よりも貯蓄の方が多い傾向にあります。彼らにとって金利上昇は預金利息が増えるメリットにほかなりません。一般的に購買意欲も低いため、インフレによる物価高の影響も受けづらいと言えるでしょう。

一方、住宅ローンを抱える現役世代は貯蓄よりも負債の方が多く、金利上昇は家計に大きなダメージを与えます。必要な出費も多いため、負のループによる物価高の影響も受けやすくなります。

語弊を恐れずに言えば、消費税減税は高齢世代の負担を軽くし、住宅ローンを返済している現役世代に金利高という形でしわ寄せが来る施策なのです。

なお、不動産価格は今後どうなるのでしょうか。結論、２極化がより進むと考えています。

一般的に、住宅ローン金利が上がれば不動産価格は下落します。金利の上昇により利払いがかさみ、高い物件を購入しづらくなるためです。これまでトレンドに乗って上昇を続けてきた、都心へのアクセスの悪い郊外や地方の不動産価格は”金利負け”してしまい、下落するリスクは高まるでしょう。

一方、都心部は高値維持もしくは上昇するシナリオが考えられます。

共働きが多い今の現役世代が求めているのは職住近接のライフスタイルです。ペアローンや50年ローンの普及、大企業を中心とした賃金上昇により、都心部の不動産価格はむしろまだまだ上がる可能性があります。金利上昇という逆風が吹いたとしても、それを跳ね返す物件価格の上昇圧力が続くでしょう。

賃金上昇の恩恵を十分受けられる現役世代ならば購入できるしょうが、そうでない現役世代の場合、都心部の住宅購入の難易度はますます上がります。

住宅ローンの選び方

これから住宅ローンを組む人は、メンタル、フロー、ストックの3つを軸にローンのタイプを選ぶといいでしょう。

まず、金利の上昇局面において、メンタル面への影響は意外と侮れません。性格的に金利の変動に耐えられないという方の場合、変動よりも固定を選んだ方が幸福度は高くなります。

金利変動を許容できる方は、次に収入の安定度を意味するフローを考えてみましょう。

大企業の社員や公務員、士業の方は収入が安定しているため、一般的に住宅ローンを延滞しにくいと言われています。今後の収入アップも見込みやすいため、無理な借り入れをしない限り、変動を選んでもリスクは低いでしょう。

一方、収入額が変わりやすい自営業や法人役員の方は、変動を選択するとリスクを取りすぎてしまう可能性があるため注意してください。

最後のストックでは資産面を軸に判断します。

ここで重要なのは、万が一の際に物件をスムーズに売却できるかどうかです。変動金利の上昇に耐えきれず、泣く泣く物件を手放さなければいけなくなる可能性もゼロではありません。

資産形成がすでにできている、あるいは今後積立投資が十分できる、値上がりの期待できる物件を買う、という方であれば、変動を選んでもいいでしょう。

反対に、貯蓄や運用が難しく、物件の値上がりも期待しづらいという方は、金利急変時の売却に対応できないため、最初から固定を選んでおいたほうが安心です。

どちらの金利タイプを選ぶにせよ、「住宅ローンを完済できるか」を冷静に見極め、無理な借り入れをしないよう心がけてください。

