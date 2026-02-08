【東浩紀『平和と愚かさ』書評】「平和ボケ」以外の平和はあり得るのか？　「考えないこと」から始める、いま読まれるべき平和論

東浩紀さんの最新著作『平和と愚かさ』が株式会社ゲンロンより刊行されました。本著で論じられた「平和論」を、近著『置き配的』が話題の気鋭の批評家・福尾匠さんはどのように読んだのか。「群像」2026年3月号に掲載の書評をWebでもお届けします。

「平和」と「愚かさ」の共通点

どのようなひとに読まれるかさっぱりわからない、という諦念から始まる本書は、しかし結果としてすでに多くの読者を獲得しており、僕自身もいま読まれるべき本だと思う。本当にわからなかったのだろうし、絶望こそが届いてしまう哲学者の人生とは厳しいものだ。

平和と愚かさは、「考えないこと」だという点で共通している。考えないのは愚かなことであり、現実に存在する暴力や将来予測される脅威から目を逸らしてのうのうと暮らすのは「平和ボケ」である。しかし東は、いったい平和ボケ以外の平和がありうるのかと問いかける。これはきわめてラディカルな問いだ。平和ボケはたしかに幻想であり、現実を直視すべきだと賢しらに言うことはいつだってできる。しかしそのような「考えよ」という命法の果てにあるのが、政治的な分断と経済的な格差が極まったこの現実なのだとすれば、言わば〈幻想の平和を守る現実的なやりくり〉こそが必要なのではないか。それはつまり〈考えないことができるよう考えること〉であり、それこそが哲学の役割なのではないか。

以上、僕なりの言い換えもまじえつつ本書の主張の骨子をまとめたが、500ページの本書には当然、こうした圧縮に収まらない思索や観察が詰め込まれている。

旧ユーゴスラヴィアの諸国（ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、クロアチア、スロヴェニア、モンテネグロ）、ロシアによる侵攻前後のウクライナ、かつて日本軍が七三一部隊を設置した中国北東部のハルビン、ホーチミン、ワシントン。これらの国々を著者は自身の足で訪れ、それぞれの地でおもに戦争・紛争の痕跡を辿っていく。本書は紀行文と哲学書のハイブリッドであり、その形式においても内容においても、東浩紀のこれまでの仕事の集大成となっている。

なによりまず、これほど充実した海外取材ができるのは、彼が2010年に創業した株式会社ゲンロンの積み上げてきたものがあるからこそだろう。いまどき大手出版社でも１冊の本を作るためにこれだけの取材費用を出すことは難しいのではないかと思う。紀行文と哲学書のハイブリッドという形式は、哲学をするために会社を作り、運営してきた彼のキャリアによって成立している。

そしてもちろん「観光」というテーマ自体も、『観光客の哲学』（2017年、2023年に増補版）という著作だけでなく、東が編集しゲンロンから刊行された『福島第一原発観光地化計画』や『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』（いずれも2013年）から連なる、10年以上におよぶ探究のなかで練り上げられてきたものだ。

考える／考えないことと平和の関係

他方で、『平和と愚かさ』を読んでいるあいだ僕はこれまでの東の著作にはなかった手触りを感じていた。それはひとことで言えば文章の「遅さ」だ。東の文章といえば、むしろ展開のテキパキとした速さこそが特徴であり、様々な論点を飛び移りながらもクリアに構造を描き出す臨場感が魅力だったように思う。しかし本書においては、政治的な現実の複雑さが文章の減速機になっており、東の頭脳的な速さより身体的な遅さのほうが優位になっている、さらに言えばその両者の拮抗がそのまま文章に表れているような印象を受けた。紀行文として見れば不思議なくらい説明的な文体--たとえば本書には食事の場面がぜんぜん出てこない--にも、現実に足を取られながらも思考を前に進めようとする力感が宿っている。500ページという長さもあいまって、通りいっぺんのわかりやすさ・読みやすさがもてはやされがちな昨今の状況では受け入れられないだろうと不安になるのもわかるが、本書の読み応えはたんに重苦しいものでもなく、むしろ東の著作で初めて読者と思考の歩調が一致したものだとも言えるかもしれない。

その遅さはまた、「考えないことを考える」という本書の逆説的な命題によって生まれたものでもあるだろう。愚かにも私が考えていないあいだもどこかで考えるべき暴力は起こっており、私が平和ボケを享受することができるのは、そうできるような環境を誰かが考え整備しているからだ。考えない客と考える裏方、リゾートとバックヤード、幻想と現実。楽観的に言えば世界とはそもそも客と裏方の持ち回りで動いているものであり、いま客である者もそれぞれの持ち場では裏方となる。むしろその持ち回りが許されず、客と裏方が実体的に分断されることこそが現代のプラットフォーム社会の問題であり、それによって「考える」の暴走としての陰謀論はドライブされているのかもしれない。客としてアルゴリズムで選別された情報だけを与えられるほどに、その向こうにいる裏方が「巨悪」として立ち現れてくるからだ。

だとすれば、平和とはたんに考えないことではなく、考える／考えないがいずれかに極端に振り切らずにスイッチしながら社会が回っていくことなのではないだろうか。この点について東の明確な主張は読み取れなかったが、少なくとも僕はそのように考えた。それは決して遠い過去や未来に想定されるユートピア的な無傷の平和ではないし、テーマパーク的な幻想の平和でもない。むしろその平和は、つねに現在にある。傷は避けられないが、それが擦り傷に留まる状態はすでにじゅうぶん平和である。それが生きるということではないか。

戦争が、刻一刻と変化する状況に対応し、誰が敵で誰が友かを判別し、考えることを強制し続けるものであるとするなら、それはつねに「最新」のものだ。戦争のなかで人々は「今」の連打のなかに閉じ込められ、明日より先のことは考えられなくなる。それに対して平和においては、街に古い建物と新しい建物が共存しているように、時間の多層性が保存されている。それは失われたものでも来るべきものでもなく現実にあるものだ。現在とはつまるところ、古いものと新しいものとの共存の様式だ。それに対して戦争は街を廃墟にしてすべてをひとつの時点に均してしまう。加害／被害を反転させる歴史戦もどの時点に立脚するかを争う。しかしそもそも観光とは、たんに幻想が許されることではなく、多層的な現在のなかでの新たな現実との出会いでもあるはずだ。なにより東自身の旅がそれを証し立てている。

