マヤ文明の都市が消えたのは干魃か、戦争か、それとも…科学の力で「歴史の解像度」を上げると何が見えるのか？

今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--

過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。

本記事では、最新の科学データと考古学の知見から、かつての「暴れる気候」が、縄文時代やマヤ文明の興亡にどのように関与していたのかという研究について詳しくみていく。（文/緑慎也・協力/福井県年縞博物館）

※本記事は『Tropic』から抜粋・編集したものです。

科学の力で歴史の解像度を上げていく

これまでの議論は大雑把すぎた──。縄文時代を研究する考古学者で、日本考古班のリーダー、工藤雄一郎（学習院女子大学国際文化交流学部教授）は気候変動と人間社会の関係を単純に考える危うさを厳しく指摘する。寒冷化が集落の崩壊を招いたのか、それとも先に人間社会が変化し、そこへ気候変動が追い討ちをかけたのか。見極めるには気候データと考古資料を精密な年代で照らし合わせるしかない。

その工藤が注目するのは福井県若狭町にある鳥浜貝塚だ。通常の遺跡の場合、昔の木材や植物などの有機物は微生物により分解されてしまって残らない。ところが洪水に見舞われるなどして土壌ごと埋没し、地下水に満たされた状態だった遺跡もいくつか残っている。酸素の供給が遮断されてきたために微生物の活動が抑制され、有機物が良好な状態で眠っている。

朱色の漆塗り櫛、丸木舟、クルミの殻、ヒョウタン、アサなど縄文時代草創期から前期（約1万4000〜5500年前）の遺物が豊富に残存する鳥浜貝塚も、そんな遺跡の一つだが、縄文人に利用された期間の長さ、出土品の多さにおいて他の遺跡を圧倒する。

同時にこの遺跡は水月湖の目と鼻の先に位置するため、水月湖の年縞から得られる世界最高精度の古気候データと鳥浜の豊富な遺物を突き合わせることもできる。寒冷化や洪水、そして「暴れる気候」は、縄文人の暮らしや定住の可否、資源利用にはたしてどんな影響を及ぼしたのか。

そうした謎を解くために、工藤はこのプロジェクトで遺跡や遺物の年代を徹底的に測りたいという。曖昧な推測ではなく、目指すのは実証的な縄文研究だ。

2600年の栄枯盛衰の歴史 「謎」にどこまで迫れるか

16世紀のスペイン人による侵略まで、約2600年にわたり盛衰をくり返してきたメキシコ中米マヤ文明は類い稀なレジリエンス（回復力）を備えていた。干魃、豪雨、戦争などさまざまな危機に直面しながらも、社会の多様性を維持していたとされる。

マヤ考古・歴史班のリーダー、青山和夫（茨城大学人文社会科学部教授）はこれまで数々の遺跡発掘調査を通じて、外交・婚姻・同盟によるマヤ諸都市の社会的ネットワークや、共同体としての一体感を育む装置としての巨大建築物がレジリエンスの核を担っていた事例を次々と明らかにしてきた。とりわけ青山らの調査チームが2020年にネイチャー誌に発表した、メキシコのアグアダ・フェニックスの長さ1・4キロの巨大基壇は、王が不在の共同体が築いたマヤ文明最古（前1100年）にして最大の公共祭祀建築として有名だ。

青山が目指すのは、こうした考古学的証拠を、分厚い縞を持つペテ湖の年縞や、最新の放射性炭素年代測定と組み合わせ、気候変動と社会変化を正確に結び付けることだ。一部の大都市が衰退した2世紀、あるいは、繁栄を誇った都市が次々と放棄された9世紀前後の背後にはいったい何があったのか。干魃か、戦争か、環境破壊か、それとも極端気象の頻発が長く続く「暴れる気候」なのか。

人々が都市を放棄する条件を見極めることは単に過去の謎を解くのに止まらない。青山の熱い眼差しの先には未来の私たちが直面する「暴れる気候」への備えがある。

さらに〈赤道東太平洋の海面水温が、日本の気候に影響を与えている？…現代に頻出する異常気象の正体、「テレコネクション」とは〉では、異常気象の正体「テレコネクション」の仕組みなどについて詳しくみていく。

