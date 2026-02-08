ADHD¤ÎÂç¿Í¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤¤¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡Ä¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍ¼Êý¤Ë¡×¶¯¤¤¼«¸Ê·ù°¤È¾Ç¤ê
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¥á¡¼¥ë¤ò³«¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ä¤¤SNS¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤¿¤é»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÍ¼Êý¡½¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿Àè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼«¸Ê·ù°¤Ç¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡Ö¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤ÈÀÕ¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë½¸Ãæº¤Æñ¤äÀè±ä¤Ð¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤¬Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ADHDÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡Ö¤¹¤Î¤ï¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ÎÆîÏÂ¹Ô¤µ¤ó¤¬¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿Æ°¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ËÇº¤à½÷À¤Î²Í¶õ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ADHD¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤È±¿Æ°¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Í¶õ»öÎã¡ÃºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Î»í¿¥¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç
»í¿¥¤µ¤ó¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ADHD¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¬¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥á¡¼¥ë¤À¤±³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢SNS¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð30Ê¬¡¢1»þ´Ö¤È»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë²á¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºî¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤Þ¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È»×¤¦¤Û¤ÉÂÎ¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¾Ç¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÌµÍý¤ä¤ê»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãë´Ö¤ËÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÌë¤Ë¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈºÆ¤Ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤À¤é¤À¤é¤Èºî¶È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¤½¤ó¤ÊÌë¹¹¤«¤·¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°½¬´·¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£°ìÆüÃæ°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹µ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂÕ¤±¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±¿Æ°¡×¤¬ADHD¤Î¿Í¤Ë¸ú¤¯¡ª
ADHD¤Î¿Í¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×
•¡¡¡¡°ìÅÙÊÌ¤Î»É·ã¤ËÃí°Õ¤¬¸þ¤¯¤È¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤
•¡¡¡¡Æ¬¤ÎÃæ¤¬¾ï¤ËË»¤·¤¯¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¤³¤ì¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÑ²½¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÇ¾¤Î·ìÎ®¤¬Áý¤¨¡¢»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ä¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¸Ãæ¤ä°ÕÍß¤Ë´Ø¤ï¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö»Ï¤á¤ë¡¦»ß¤á¤ë¡¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ò»Ê¤ëÁ°Æ¬Á°Ìî¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢BDNF¡ÊÇ¾Í³Íè¿À·Ð±ÉÍÜ°ø»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Ç¾¤Î²óÏ©¤ò°é¤Æ¡¢½¤Éü¤ò½õ¤±¤ëÊª¼Á¤âÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ADHD¼£ÎÅÌô¤¬ÌÜ»Ø¤¹ºîÍÑ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢±¿Æ°¤Ïµ¤¹ç¤äÅØÎÏ¤ËÍê¤é¤º¡¢Ç¾¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤òºî¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¸¦µæ¤ÎÃßÀÑ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ADHD¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ±¿Æ°¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä¾×Æ°À¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡ÊÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊó¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ¤ÄÎÏ¡Ë¤¬²þÁ±¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±È¯¤Î±¿Æ°¤è¤ê¤â¡¢°ìÄê´ü´ÖÂ³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç¿Í¤ÎADHD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¦µæ¿ô¤Ï¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃí°ÕÎÏ¤¬ÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢µ¤Ê¬¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢±¿Æ°¤¬¡Ö°ìÅÙ¤ä¤ì¤Ð¤¹¤°¸ú¤¯ÆÃ¸úÌô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Æ°¼«ÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ö±¿Æ°¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Áö¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×¡Ö±¿Æ°¼«ÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¸¦µæ¤Ç¤ÏÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÊâ¤¡¢Æ§¤ßÂæ¾º¹ß¡¢·Ú¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÎÁà¤Ê¤É¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ëÄøÅÙ¤ÎÆ°¤¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¸¦µæ¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤äµ¤Ê¬¤Î²þÁ±¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤òÌµÍý¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÁªÂò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±¿Æ°
»í¿¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°½Ð¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤ï¤«¤º¡¢»þ´Ö¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê±¿Æ°½¬´·¡×¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
•¡¡¡¡¼¼Æâ¤Ç5¡Á10Ê¬¤ÎÂÆ§¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
•¡¡¡¡ÃëµÙ¤ß¤ËÃ»»þ´Ö¤Î»¶Êâ
•¡¡¡¡»Å»öÁ°¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÂÎÁà¤ò¿ôÊ¬
¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤â¡¢Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï¡¢¾¯¤·Â©¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¶ì¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÄøÅÙ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ª´«¤á¤Ê¼¼Æâ¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤ò£²¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ YouTube¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥¦¥©¡¼¥à ¥¢¥Ã¥×¡×
ºÇ¶á¤Ï¡¢YouTube¾å¤Ë²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Ë×Æþ·¿¤Î¥¨¥¯¥µ¥¤¥ºÆ°²è¤¬¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ä²»À¼¥¬¥¤¥É¡¢¼¡¤ÎÆ°¤¤ò¼¡¡¹¤ÈÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ADHD¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤äÈ½ÃÇ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Î¹ç´Ö¤ä¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¡Ö°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤±¿Æ°ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÆ°²è
https://youtu.be/oRr5hxr_bRA?si=Em0KbyCMsYKT47v2
¢ HIIT¡Ê¹â¶¯ÅÙ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë
HIIT¡Ê¥Ò¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤Á´ÎÏ±¿Æ°¤ÈµÙ·Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ò°ìµ¤¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯»¶¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿Æ°À¤ä¾×Æ°À¤Î·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ï¤áÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡Ö20ÉÃÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤¯¢ª40ÉÃµÙ¤à¡×¤ò10Ê¬¤Û¤É·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢±¿Æ°¤Î¶¯ÅÙ¤ä»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HIIT¤âYoutube¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼±¿Æ°¤Ï¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤«
±¿Æ°¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•¡¡¡¡ËèÆü¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë
•¡¡¡¡ºÇ½é¤«¤é´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹
ADHD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹ADHD¤Î¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸»É·ã¤ËË°¤¤ä¤¹¤¯¡¢½¬´·¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
•¡¡¡¡¡Ö10Ê¬¤À¤±¤ÇOK¡×¤Ë¤¹¤ë
•¡¡¡¡»Å»öÁ°¤äÃëµÙ¤ß¤Ê¤É¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë
•¡¡¡¡µÏ¿¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¡û¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ã±¿Æ°¤ÏËüÇ½Ìô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Æ°¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ú²Ì¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎÄ´¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»Å»ö´Ä¶¤ÎÄ´À°¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¡¢°åÎÅ¤äÀìÌç²È¤Î»Ù±ç¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÕ¤±¤äº¬ÀÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤Ä¤Þ¤º¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±¿Æ°¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤äµ¤¹ç¤ò»î¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ADHD¤ÎÇ¾¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±À¸¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Î·ëÏÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÂÎ¤ò¾¯¤·Æ°¤«¤¹¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¯¡×¤³¤È¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÇ¾¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
【もっと読む】ADHDの大人の「片付けられない部屋」に共通していること、なぜ散らかるのか
