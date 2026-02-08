Å·¹Ä²È¤È½©¼ÄµÜ²È¤Î¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê°ã¤¤¡×¡ÄÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤â¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
¹â¤Þ¤ë¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×
°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡Ê·ÉµÜÆâ¿Æ²¦¤¬Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Î¡¢¹Ä¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»¿À®¤¬69¡ó¡£È¿ÂÐ¤Ï7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÉÇä¤Ï2022Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ËÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï»¿À®¤¬70¡ó¤ÇÈ¿ÂÐ¤Ï6¡ó¡£Íª¿Î¿Æ²¦¤¬À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¡¢¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö½÷À¤¬Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¡×¤¬70¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¹¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬72%¡£¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï90%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¼Â´¶¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯1·î2Æü¤Î¡Ö¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£6Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Î·²½°¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ°ìÈÌ»²²ì¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÀµÌÌ±¦Â¦¤Ë¤¤¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤è¤ê¡¢º¸Â¦¤Ë¤¤¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊý¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê
°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢Å·¹Ä¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢
➀°¦»Ò¤µ¤Þ¤Îµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¡¢¤·¤«¤â¶µÍÜ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¤¤»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹Ä¼¼¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¢ÊÅ²¼¤ÎÂè°ì»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
£½©¼ÄµÜ²È¤Ë¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ê¤É¹ñÌ±¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Å·¹Ä¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¦¤Þ¤ì¤¿º£¾åÊÅ²¼¤Î²È¤Ë¤ÏÄë²¦³Ø¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÌ±¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÄÂÀ»Ò»Ì¤È¤·¤Æ¤Î½ç°Ì¤¬ÃË·ÏÃË»Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢½©¼ÄµÜ¤½¤·¤ÆÍª¿ÎÅÂ²¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â°ìÉô¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤·¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò¤â¤Ä¿Í¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡Î§ÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢°¦»ÒÅ·¹Ä¡á½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢·ûË¡¤Þ¤Ç²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¼«ÂÎ¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¹ÄÂÀ»Ò¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¾ò¹à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤¬ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îò»Ë²È¡¦ÊÝºåÀµ¹¯»á¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¹Ä¼¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½÷Äë¤Ï¤¤¤¿¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃË½÷Ê¿Åù¤¬ÅöÁ³¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«³Ð¡×¤È¡Ö¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î°ã¤¤
»ä¤Ï²í»ÒÈÞ¤È¤Ï¡¢¤ªÈÞ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤ª¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Å·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¡¢Ä¹¤¯¤ª»Å¤¨¤·¤¿»ÈÍÑ¿Í¿ô¿Í¤È¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¹Ä¼¼¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ÄÂÀ»Ò¡á¸½Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÄë²¦³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¡¢½©¼ÄµÜ²È¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤È¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤¬ÁêÅö¤Á¤¬¤¦¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å·¹Ä²È¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤È¤·¤ÆµÜÃæº×ã«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤¤¤¦¾Í·îÌ¿Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤·¤¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤ï¤á¤Æ¸·³Ê¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤ÏËèÆü¡¢¾µÅµ¿¦(µÜÃæº×ã«¤ò»Ê¤ëÉô½ð¡£¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Å·¹Ä²È¤Î»äÅª»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÆü¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤â±®¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë½©¼ÄµÜ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿º×ã«¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î°ì»ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î·±Îý¤ò¸½Å·¹Ä¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¡¢Ê¸½Õ¤Î¿·»¨»ï¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ý¡¼¥í(ÁÏ´©Åö½é¤Ï¹ñºÝ¾ðÊó»ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿)¤òÄê´ü¹ØÆÉ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶à¸·¼ÂÄ¾¤ÇÊÝ¼éÅª¤Ë¤ß¤¨¤ëÊÅ²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤ä´¶³Ð¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤âÄë²¦³Ø¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¾¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ
¼ÂºÝ¡¢¸½Å·¹Ä¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÂÎ½Å·×»»¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Îµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´°Ý»ý¤Ë¤âËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¸øÌ³¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊ¬¹ï¤ß¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼êÀö¤¤¤Ë¤æ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Ë¤È¤ë¿åÊ¬Ä´À°¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¸øÌ³Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤È¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸¤â¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿©Âî¤Ë¤Ï¤Î¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²í»ÒÈÞ¤Î¡Ö¿´¤ÎÉÂ¡×¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ç¼£Ìþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï°ì¿Í¤Ç¤â¡¢¸øÌ³¤ËÉ¬¤º¤æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉã¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¼¤Î±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Þ¤ÇÌÜ¤òÇÛ¤ë²í»ÒÈÞ¤ÎÅØÎÏ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡¢¹ñ²È¤ò¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤Þ¤ÀÃË·ÏÃË»Ò¤ò¼´¤Ë¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ»ö¸åÊÔ¤Ï¡Ú¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¼Â¸½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄºÇ¶á¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¡×¡Û¤«¤é¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¼Â¸½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄºÇ¶á¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
Åìµþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¿À»ö,
²£ÉÍ,
³¤,
ÂçÁ¥