忘れられている豊臣秀吉の「本当のすごさ」…ただの「成り上がり」ではない「革新的な戦術」の中身

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の影響で、いま改めて脚光を浴びている豊臣秀吉。時代劇ではしばしば、「要領のいい成り上がり者」といったイメージで描かれがちだ。しかし、それは本当の姿なのだろうか？ 戦術家としての秀吉の「本当のすごさ」とは。本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。

秀吉はただの成り上がり者ではない

令和八（二〇二六）年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公の秀長に次ぐ準主役のポジションで登場する秀吉ですが、近年の戦国ものの時代劇などでは、女たらしで要領のよい成り上がり者、というイメージを強調した描かれ方が目立ちます。

しかし、秀吉のことをただの成り上がり者としか見ないのは、あまりにも過小評価だというべきでしょう。ここでは、時代劇などでは忘れられがちな秀吉の本当のすごさについてクローズアップしていきます。

秀吉が戦術家として優れていたことは疑う余地がありませんが、特に優れていたのは高速で自軍を移動させる戦術でした。

天正十（一五八二）年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれると、毛利氏と戦うために中国地方方面軍の司令官として備中（現在の岡山県西部）の高松城を攻めていた秀吉は、これを知るや毛利方との和平交渉をまとめ、備中高松から山崎までの約二百キロメートルを徒歩で、しかも重い武器や荷駄を持って、わずか七日（諸説あり）で走破するという驚異的なスピードで東へ駆け戻り、山崎の戦いで見事に光秀を破った「中国大返し」は特に有名です。

中国大返しが成功した秘密は何かというと、秀吉が中国攻めの際、途中に拠点を設けて宿泊できるようにしていたことが挙げられます。拠点には兵糧も備蓄されていました。つまり、大移動が可能なインフラをあらかじめ整備していたのです。

いくつかの拠点のうち最も重要だったのが、ユネスコの世界文化遺産に登録されている、あの姫路城です（ただし、姫路城が現在の形に修築されたのは江戸時代になってからのことです）。

秀吉は、姫路城に蓄えてあった米や金銀を身分に応じて兵たちに分け与えました。これで兵たちの士気は格段に上がり、姫路から尼崎までの約八十キロメートルは丸二日で走破しています。

信長が兵たちを、働きが悪ければ殺されるかもしれないという「恐怖」で支配したのに対し、秀吉は人間ならば誰でも持っている「欲望」に訴えて兵たちをコントロールしたのです。

動いて勝機をつかむ革新的な戦術

さらにすごいのが、柴田勝家との賤ケ岳の戦いで見せた「美濃大返し」です。

天正十一（一五八三）年、膠着状態が続く中、秀吉は勝家より先に動いて大垣を発つと、賤ケ岳までの五十二キロメートルをわずか五時間で移動しました。中国大返しを上回る機動力ですが、これを可能にしたのはやはりインフラ整備です。

秀吉は、あらかじめ街道沿いの村々に使者を送って報酬を与え、炊き出しと松明の準備をさせていました。つまり、握り飯などを食べながらの行軍を実現させ、兵たちの士気向上と同時に戦いに備えてのエネルギー補給も万全にしていたのです。

秀吉軍のあまりの素早さにあわてた柴田軍は、前田利家の戦線離脱などもあって瓦解。北ノ庄城に撤退した勝家は自害し、秀吉は信長の事実上の後継者としてのポジションを獲得しました。

両軍が陣地を構えてにらみ合った場合、先に動いた方が負けるというのは戦国時代の鉄則です。しかし、秀吉はそのセオリーとは逆に、動いて動いて勝機をつかむという革新的な戦術を見せました。秀吉は行軍、つまり兵站の天才だったのです。

こうした秀吉の用意周到なしたたかさこそ、彼を天下人へ導いた“すごさ”といえます。

